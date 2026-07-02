شهید اکبرزاده روایتگر اقتدار نیروی دریایی سپاه بود

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز غضنفری پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم وداع با شهید سردار محمد اکبرزاده، معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه، با اشاره به سوابق و ویژگیهای این شهید اظهار کرد: شهید اکبرزاده پس از انتقال از مازندران به تهران، با وجود پیشنهادهایی برای ادامه فعالیت در بخشهای مختلف، حضور در نیروی دریایی سپاه را برگزید و این مسئولیت را زمینهای برای خدمت هرچه بیشتر به انقلاب اسلامی میدانست.
وی افزود: با وجود آنکه به عنوان فرزند شمال کشور از شرایط دشوار خدمت در مناطق جنوبی و مأموریتهای دریایی آگاهی کامل داشت، با انگیزه و علاقه این مسیر را انتخاب کرد و سالها با روحیه جهادی در این مجموعه به ایفای مسئولیت پرداخت.
جانشین معاون سیاسی سپاه با بیان اینکه آغاز مسئولیت شهید اکبرزاده با توسل به حضرت امام رضا (ع) همراه بود، تصریح کرد: وی از همان ابتدا از خداوند متعال عاقبتبهخیری طلب کرده بود و سرانجام نیز به آرزوی دیرینه خود یعنی شهادت رسید.
غضنفری با اشاره به نقش رسانهای و تبیینی این شهید گفت: شهید اکبرزاده در معرفی توانمندیها و مأموریتهای نیروی دریایی سپاه نقشی برجسته داشت و با تسلط بر موضوعات دفاعی، تصویری دقیق از اقتدار این نیرو برای افکار عمومی ترسیم میکرد.
وی ادامه داد: دامنه فعالیتهای این شهید تنها به نیروی دریایی سپاه محدود نبود، بلکه در تبیین ظرفیتها و دستاوردهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نیز حضوری فعال داشت و در حوزه جهاد تبیین اقدامات مؤثری انجام داد؛ فعالیتهایی که موجب قرار گرفتن نام وی در فهرست تحریمهای دشمنان شد.
جانشین معاون سیاسی سپاه با اشاره به سالهای همکاری با شهید اکبرزاده خاطرنشان کرد: او در روزهای اخیر نیز لحظهای از انجام وظیفه غافل نبود و به صورت شبانهروزی در عرصه اطلاعرسانی، تبیین و دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی حضور داشت و تا آخرین لحظات عمر، این مسیر را با جدیت ادامه داد.
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