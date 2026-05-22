۱ خرداد ۱۴۰۵، ۷:۴۴

تصادف ٢ دستگاه خودروی سواری ۹ نفر مصدوم برجای گذاشت

اسلامشهر- تصادف دو خودروی سوار در جاده اسلامشهر ۹ نفر را مصدوم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شروین تبریزی صبح جمعه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: شامگاه پنجشنبه، تصادف دو دستگاه خودروی کوییک و پراید به مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران اعلام شد.

وی گفت: با اعلام این خبر بلافاصله چهار دستگاه آمبولانس، یکدستگاه دستگاه اتوبوس آمبولانس و یکدستگاه خودروی فرماندهی به محل حادثه در کمربندی اسلامشهر به سمت واوان اعزام شدند.

سخنگوی اورژانس استان تهران افزود: در این حادثه 9 نفر مصدوم و پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، توسط کارشناسان اورژانس استان تهران به بیمارستان شهدای یافت‌آباد منتقل شدند.

