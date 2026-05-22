کلنگ احداث مدرسه ۱۲ کلاسه «مهر ایران ۲» در سقز به زمین زده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین کلنگزنی مدرسه ۱۲ کلاسه «مهر ایران ۲» با حضور جمعی از مسئولان، خیران و فعالان حوزه آموزش در شهر سقز برگزار شد.
این واحد آموزشی به همت «عباس جعفرزاده» خیر مدرسهساز و در جوار مسکنهای مهر جاقل (کیان) سقز احداث خواهد شد. وی پیش از این نیز مدرسه ۱۰ کلاسه «مهر ایران ۱» را در این شهرستان ساخته است.
مدیر آموزش و پرورش سقز در این مراسم اظهار کرد: مدرسه ۱۲ کلاسه «مهر ایران ۲» در زمینی به مساحت یکهزار و ۲۰۰ متر مربع ساخته میشود.
محمد گدرونی افزود: در حال حاضر چندین پروژه آموزشی و ورزشی در شهرستان سقز در دست اجرا است که از جمله آنها میتوان به دبستان ۱۸ کلاسه شهید فهمیده، دبستان روستاهای سوته، هیجانان، مرخز و هبکی، مدرسه کوهدشت (صالحآباد) و سالن ورزشی شهید ترکمن اشاره کرد.
وی با اشاره به جمعیت دانشآموزی منطقه عنوان کرد: در شهرستان سقز و منطقه زیویه در مجموع بیش از ۵۴ هزار دانشآموز در ۴۲۵ مدرسه مشغول تحصیل هستند.
