به گزارش خبرنگار مهر، آیین کلنگزنی مدرسه ۲ کلاسه روستای کچلمنگان شهرستان سقز عصر دوشنبه با مشارکت خانواده زندهیاد انور فتاحی و با حضور نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی، فرماندار ویژه سقز و مدیرکل آموزش و پرورش کردستان برگزار شد.
مدیر آموزش و پرورش سقز در این مراسم با اشاره به تداوم نهضت مدرسهسازی در شهرستان اظهار کرد: هماکنون چندین پروژه آموزشی و ورزشی در نقاط مختلف سقز در دست اجرا است.
محمد گدرونی افزود: دبستان ۱۸ کلاسه شهید فهمیده، مدارس روستاهای سوته، هیجانان، مرخز و هبکی، مدرسه کوهدشت (صالحآباد) و سالن ورزشی شهید ترکمن از جمله پروژههای فعال حوزه آموزش و پرورش شهرستان به شمار میروند.
وی با بیان اینکه بخش سرشیو سقز دارای ۴۵ روستا و جمعیتی بالغ بر ۹ هزار و ۴۰۰ نفر است، گفت: توسعه زیرساختهای آموزشی در مناطق روستایی از اولویتهای آموزش و پرورش و خیران مدرسهساز در این منطقه محسوب میشود.
