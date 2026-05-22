به گزارش خبرگزاری مهر سردار احمد کرمی اسد رئیس پلیس راه راهور فراجا، امروز یکم خرداد ۱۴۰۵ آخرین وضعیت ترافیکی و جوی جادههای کشور را تشریح کرد.
وی اظهار داشت: در حال حاضر ترافیک سنگین در جاده چالوس مسیر (جنوب به شمال) محدوده سیاهبیشه حاکم است. همچنین تردد در محورهای هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت روان بوده و محور چالوس نیز در مسیر (شمال به جنوب) ترافیک روانی دارد.
رئیس پلیس راه راهور فراجا افزود: محورهای هراز و فیروزکوه در ارتفاعات دارای بارش باران و مهگرفتگی هستند، اما سایر محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی میباشند.
همچنین بارش باران در برخی از محورهای استانهای مازندران و گلستان گزارش شده است.
سردار کرمی اسد درباره محورهای مسدود گفت: محور قدیم بستانآباد–میانه (حدفاصل قرهچمن تا میانه) مسدود بوده و تردد از مسیرهای جایگزین قرهچمن–کوهسالار علیا–سهراهی ترکمانچای–راه روستایی چپقلو–میانه و همچنین قرهچمن–راه فرعی هشترود–میانه انجام میشود.
وی افزود: محور پاتاوه–دهدشت نیز به عنوان محور مسدود غیرشریانی تا اطلاع بعدی مسدود است و محور وازک–بلده نیز به دلیل انسداد فصلی قابل تردد نمیباشد.
رئیس پلیس راه راهور فراجا در پایان به رانندگان توصیه کرد: قبل از سفر از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی جادهها مطلع شوند و با رعایت فاصله طولی و سرعت مطمئنه، سفری ایمن داشته باشند.
