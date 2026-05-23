۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۴

جاده چالوس از عصر شنبه یک طرفه می شود

رئیس پلیس راه فراجا، از اعمال محدودیت ترافیکی در جاده چالوس از عصر شنبه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد کرمی‌اسد، با اعلام آخرین وضعیت ترافیکی محورهای کشور اظهار کرد: به منظور تخلیه بار ترافیکی، از ساعت ۱۶ روز شنبه تردد تمامی وسایل نقلیه از آزادراه تهران ـ شمال و محور چالوس در مسیر (جنوب به شمال) به سمت مرزن‌آباد ممنوع می‌شود و از ساعت ۱۷ نیز مسیر (شمال به جنوب) تا زمان تخلیه بار ترافیکی به صورت یکطرفه مدیریت خواهد شد.

وی افزود: در حال حاضر ترافیک در محور چالوس مسیر شمال به جنوب در محدوده‌های میانک و هریجان سنگین گزارش شده و در مسیر جنوب به شمال این محور، محدوده سیاه‌بیشه با ترافیک نیمه‌سنگین مواجه است.

رئیس پلیس راه فراجا ادامه داد: در محور هراز نیز در مسیر رفت و برگشت، محدوده سه‌راهی چلاو دارای ترافیک نیمه‌سنگین است.

سردار کرمی‌اسد با اشاره به وضعیت ترافیکی آزادراه‌های منتهی به پایتخت گفت: ترافیک در آزادراه قزوین - کرج - تهران در محدوده کمالشهر، حدفاصل حسین‌آباد تا امام‌زاده طاهر، حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا استاندارد و همچنین حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

وی تصریح کرد: تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه تهران - پردیس، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت در مسیر رفت و برگشت روان است و محورهای شمالی نیز فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

رئیس پلیس راه فراجا درباره محورهای مسدود نیز گفت: محور قدیم بستان‌آباد ـ میانه در حدفاصل قره‌چمن تا میانه مسدود است و تردد از مسیرهای جایگزین قره‌چمن ـ کوهسالار علیا ـ سه‌راهی ترکمانچای ـ راه روستایی چپقلو ـ میانه و همچنین قره‌چمن ـ راه فرعی هشترود ـ میانه انجام می‌شود.

وی افزود: محور پاتاوه ـ دهدشت نیز دارای انسداد غیرشریانی بوده و محور وازک ـ بلده همچنان دارای انسداد فصلی است

