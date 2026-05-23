جاده چالوس از عصر شنبه یک طرفه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد کرمیاسد، با اعلام آخرین وضعیت ترافیکی محورهای کشور اظهار کرد: به منظور تخلیه بار ترافیکی، از ساعت ۱۶ روز شنبه تردد تمامی وسایل نقلیه از آزادراه تهران ـ شمال و محور چالوس در مسیر (جنوب به شمال) به سمت مرزنآباد ممنوع میشود و از ساعت ۱۷ نیز مسیر (شمال به جنوب) تا زمان تخلیه بار ترافیکی به صورت یکطرفه مدیریت خواهد شد.
وی افزود: در حال حاضر ترافیک در محور چالوس مسیر شمال به جنوب در محدودههای میانک و هریجان سنگین گزارش شده و در مسیر جنوب به شمال این محور، محدوده سیاهبیشه با ترافیک نیمهسنگین مواجه است.
رئیس پلیس راه فراجا ادامه داد: در محور هراز نیز در مسیر رفت و برگشت، محدوده سهراهی چلاو دارای ترافیک نیمهسنگین است.
سردار کرمیاسد با اشاره به وضعیت ترافیکی آزادراههای منتهی به پایتخت گفت: ترافیک در آزادراه قزوین - کرج - تهران در محدوده کمالشهر، حدفاصل حسینآباد تا امامزاده طاهر، حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا استاندارد و همچنین حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک نیمهسنگین گزارش شده است.
وی تصریح کرد: تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه تهران - پردیس، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت در مسیر رفت و برگشت روان است و محورهای شمالی نیز فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.
رئیس پلیس راه فراجا درباره محورهای مسدود نیز گفت: محور قدیم بستانآباد ـ میانه در حدفاصل قرهچمن تا میانه مسدود است و تردد از مسیرهای جایگزین قرهچمن ـ کوهسالار علیا ـ سهراهی ترکمانچای ـ راه روستایی چپقلو ـ میانه و همچنین قرهچمن ـ راه فرعی هشترود ـ میانه انجام میشود.
وی افزود: محور پاتاوه ـ دهدشت نیز دارای انسداد غیرشریانی بوده و محور وازک ـ بلده همچنان دارای انسداد فصلی است
نظر شما