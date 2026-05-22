تگزاس شاکی جدید واتس اپ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در این شکایت ادعا شده پلتفرم پیامرسان و شرکت مادر آن درباره قدرت و گستره رمزگذاری سربه سر واتس آپ کاربران را گمراه کرده اند البته سخنگوی متا آن را رد کرده است.

این شکایت در دادگاه «هریسون کانتی» ثبت و درآن ادعا شده واتس اپ و متا به اشتباه به کاربران تضمین می دهند که پیام های واتس اپ با وجود دسترسی به تمام ارتباطات خصوصی در پیام رسان اپ، ایمن هستند.

«کن پکستون» دادستان کل ایالت تگزاس دربیانیه ای اعلام کرد: واتس اپ سرویس هایش را ایمن و رمزگذاری شده تبلیغ می کند اما آنچه را وعده داده شده، ارائه نمی کند.

«اندی استون» سخنگوی متا نیز در شبکه اجتماعی اعلام کرد اتهامات این شکایت اشتباه هستند و واتس اپ نمی تواند به ارتباطات رمزگذاری شده کاربران دسترسی یابد.

این دادخواست به دنبال حکم دادگاه مبنی بر ممنوعیت دسترسی متا و واتس‌اپ به پیام‌های واتس‌اپ ساکنان ایالت تگزاس بدون رضایت آنها و همچنین جریمه‌های مالی است.

در شکایت ایالت تگزاس به گزارش‌های خبری در مورد تحقیقات فدرال در مورد ادعاهایی مبنی بر دسترسی متا به پیام‌های رمزگذاری نشده واتس‌اپ و گزارش یک افشاگر به کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده اشاره شده است.

دفتر پکستون تعدادی دادخواست مشابه در مورد حریم خصوصی داده‌ها علیه شرکت‌های بزرگ از جمله گوگل که در ماه می ۲۰۲۵ موافقت کرد ۱.۳۷۵ میلیارد دلار برای حل و فصل ادعاهایی مبنی بر نقض حریم خصوصی داده‌های کاربران بپردازد، ثبت کرده است.