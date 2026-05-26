جریمه کلان در انتظار گوگل در اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اتحادیه اروپا در حال نهایی کردن مراحل قانونی برای جریمه‌ی گوگل است و پیش‌بینی می‌شود این حکم پیش از تعطیلات تابستانی اعلام شود. این جریمه که در چارچوب «قانون بازارهای دیجیتال» (DMA) وضع شده، سنگین‌ترین جریمه‌ای است که اتحادیه اروپا تاکنون با هدف مهار قدرت شرکت‌های بزرگ فناوری اعمال کرده است.

تحقیقات رسمی در این زمینه از مارس ۲۰۲۵ آغاز شد. محور اصلی این پرونده، نگرانی از اولویت‌دهی گوگل به سرویس‌های اختصاصی خود در نتایج جست‌وجو و چگونگی انطباق این موتور جست‌وجو با قوانین محلی است.

توماس رگینر، سخنگوی کمیسیون اروپا، در این باره اظهار داشت که اولویت اصلی این سازمان بیش از آنکه وضع جریمه باشد، تضمین پایبندی شرکت‌ها به قوانین است. وی افزود: «حتی در زمان مذاکره درباره راهکارهای آینده، در اتخاذ گام‌های بعدی با حداکثر سرعت ممکن، تردیدی نخواهیم کرد.»