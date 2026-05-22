بازگشت ۱۲۶ هزار مترمربع اراضی کشاورزی کرمانشاه به چرخه تولید

کامران کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برخورد قاطع با متخلفان و زمین‌خواران خبر داد و اظهار کرد: در راستای اجرای دقیق قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، اقدامات پیشگیرانه و برخوردهای قانونی در این شهرستان با جدیت در حال پیگیری و اجرا است.

قلع‌وقمع ۹۶ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در اردیبهشت‌ماه

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه با ارائه آماری از اقدامات اخیر افزود: در ادامه روند برخورد با متخلفان و سودجویان، طی اردیبهشت‌ماه سال جاری ۹۶ مورد از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در سطح شهرستان کرمانشاه شناسایی و قلع‌وقمع گردید.

وی با اشاره به مساحت اراضی آزادشده تصریح کرد: با اجرای این احکام قانونی و تخریب بناهای غیرمجاز، خوشبختانه ۱۲۶ هزار مترمربع از اراضی ارزشمند و مرغوب کشاورزی شهرستان کرمانشاه رفع تصرف شده و مجدداً به چرخه تولید بازگشت.

اجرای دقیق احکام با دستور قضائی

کریمی با تقدیر و تشکر از زحمات شبانه‌روزی و هماهنگی عوامل اجرایی این طرح بیان کرد: جا دارد از تلاش‌های بی‌وقفه همکاران پرتلاش امور اراضی شهرستان کرمانشاه، پرسنل مراکز جهاد کشاورزی، نیروهای یگان حفاظت امور اراضی و همچنین تمام دستگاه‌های متولی در این زمینه قدردانی ویژه‌ای داشته باشم.

وی تأکید کرد: لازم به ذکر است که تمامی این قلع‌وقمع‌ها و تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز، با هماهنگی کامل و با دستور مستقیم مقام محترم قضائی صورت گرفته و قانون بدون هیچ‌گونه مماشاتی در برابر متخلفین اعمال شده است.

سامانه ۱۳۱؛ پل ارتباطی مردم برای حفظ امنیت غذایی

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه در پایان با تأکید بر نقش کلیدی زمین‌های زراعی در تأمین نیازهای جامعه خاطرنشان کرد: از مردم عزیز و فهیم کرمانشاه درخواست می‌کنیم هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی را از طریق سامانه تلفنی ۱۳۱ به یگان حفاظت اطلاع دهند تا در اسرع وقت از سودجویی برخی افراد و تخریب اراضی ارزشمند کشاورزی که ضامن اصلی امنیت غذایی جامعه است، جلوگیری به عمل آید.