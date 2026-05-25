به گزارش خبرنگار مهر، سعید کریمی صبح دوشنبه در سفری به تهران که با همراهی معاون برنامه‌ریزی این مجموعه صورت گرفت، با نامدار رئیس سازمان امور اراضی کشور دیدار و گفتگو کرد تا راهکارهای توسعه زیرساخت‌های نظارتی و افزایش بودجه‌های صیانتی حوزه زمین را مورد واکاوی قرار دهد.

در این نشست تخصصی که با هدف تقویت برنامه‌های حفاظتی برگزار شد، محوریت اصلی مباحث بر مبنای ارتقای سقف اعتبارات امور اراضی و شتاب‌بخشی به طرح‌های صیانت از زمین‌های زراعی و باغی استان کرمانشاه قرار گرفت تا روند اجرایی احکام قانونی و پیشگیرانه در این بخش تسهیل شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با تبیین حساسیت‌های موجود در زمینه تغییر کاربری‌ها اظهار کرد: مقابله بی‌امان و جدی با پدیده شوم ساخت‌وسازهای غیرمجاز در سطح اراضی کشاورزی نیازمند ابزارها و منابع مالی کافی است؛ به همین منظور تخصیص اعتبارات بیشتر جهت شناسایی به‌موقع، پیشگیری اولیه و برخورد قاطع قانونی با متخلفان این حوزه یک ضرورت اساسی به شمار می‌رود.

در جریان این دیدار، طرفین با تاکید بر لزوم هم‌گرایی بیشتر میان دستگاه‌های متولی، بر هماهنگی همه‌جانبه نهادهای اجرایی به منظور پاسداری از خاک حاصلخیز و بسترهای تولیدی استان پافشاری کردند و شیوه‌های نوین و پیشگیرانه را برای سد کردن راه سودجویان و بستر سازان تغییر کاربری‌های غیرقانونی مورد ارزیابی قرار دادند.

استان کرمانشاه به دلیل برخورداری از دشت‌های مستعد و خاک مرغوب، همواره با چالش و تهدید جدی گسترش سازه‌های غیرمجاز مواجه است؛ از این رو تأمین نقدینگی و اعتبارات مورد نیاز برای گشت‌های نظارتی، گامی راهبردی و حیاتی در مسیر تضمین امنیت غذایی، حفظ منابع طبیعی و پایداری کشاورزی منطقه محسوب می‌شود.