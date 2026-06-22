۵۰۸ تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کرمانشاه شناسایی شد

شهرام آشتاب در گفتگو با خبرنگار مهر، از تشدید نظارت بر اراضی کشاورزی استان خبر داد و اظهار کرد: در سه ماهه نخست سال جاری، ۵۰۸ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی زراعی و باغ‌های استان به مساحت ۱۸.۳۹۱ هکتار شناسایی شده که پس از بررسی، اقدامات قانونی لازم در خصوص آن‌ها انجام گرفته است.

وی با تأکید بر اهمیت صیانت از اراضی کشاورزی، افزود: حفظ کاربری این اراضی نقش اساسی در تأمین امنیت غذایی، استمرار تولید و توسعه پایدار بخش کشاورزی دارد و از این رو، مقابله با هرگونه تغییر کاربری غیرقانونی با جدیت در دستور کار قرار دارد.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه تصریح کرد: در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، طی این مدت ۱۶۶ مورد قلع و قمع بناها و مستحدثات غیرمجاز در سطحی بالغ بر ۱۱.۵۴۱ هکتار انجام شده است.

آشتاب با اشاره به استمرار گشت‌های حفاظتی و نظارت میدانی بر اراضی کشاورزی استان، گفت: کارشناسان امور اراضی با همکاری یگان حفاظت و سایر دستگاه‌های مسئول، به صورت مستمر وضعیت اراضی را رصد می‌کنند و با هرگونه تخلف در این حوزه مطابق قانون برخورد خواهد شد.

وی از شهروندان خواست پیش از هرگونه ساخت‌وساز یا تغییر کاربری در اراضی زراعی و باغی، مجوزهای لازم را از مراجع ذی‌صلاح دریافت کنند و خاطرنشان کرد: رعایت ضوابط قانونی از بروز مشکلات حقوقی برای مالکان جلوگیری کرده و به حفظ سرمایه‌های ملی و منابع تولید کشور کمک می‌کند.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در پایان از همکاری فرمانده یگان حفاظت از اراضی کشاورزی استان، مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌ها، نیروهای یگان حفاظت و سایر عوامل اجرایی در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها قدردانی کرد.