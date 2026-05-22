به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری صبح جمعه در مراسم دعای ندبه در مصلای بوشهر با اشاره نظم نوین جهانی از نگاه سرمایه‌داری و امپریالیسم، اظهار کرد: در این نظم آینده اقتصاد، سیاست، فرهنگ، امنیت و جغرافیای حوزه سیاسی کاملا طراحی و مهندسی شده و دارای یک مدیریت خاص است.

وی افزود: در این نظم، قیمت نفت، وضعیت فرهنگ جامعه جهانی، مسیر فرهنگ و هنر و ... مشخص می‌شود و اینکه کجاها باید به عنوان کشور مستعمره باشند و تمام درآمدهای جهان باید زیر نظر یک کشور خاص باشد تعیین شده و به قول برخی افراد، کدخدا سهم عمده خودش را بردارد و به دیگران آن مقداری بدهد که امرار و معاش کنند.

امام جمعه بوشهر بیان کرد: بر اساس نظر آمریکا، نظم آینده جهان در دست سرمایه‌دارها است و سرمایه‌دارها با سرمایه خود می‌توانند فضا را برای تولید و کار مهیا کنند. نظمی که طراحی کردند این است که همه ثروت‌ها از آن امریکا و همه قدرت‌ها زیر دست آمریکا باشند و تمام جغرافیای جهان از آن امریکا است.

وی خاطرنشان کرد: اینها یک نقشه‌ای دارند که الان فاش شده که مثلاً کشورهای عربی در حوزه خلیج فارس بخشی از آن نقشه کلان جهانی است که رهبریت آمریکا دارد یعنی یک جزء از آن آمریکای جهانی است.

صفایی بوشهری بیان کرد: در مورد ایران عقیده دارند که این کشور با این نگاه انقلابی مانع تحقق نظم آینده ما است و باید یا تسلیم شود یا محو شود. دنبال بلعیدن ایران هستند و می‌خواهند کل جهان را ببلعند.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر گفت: این طرح دشمنان خدا است ولی خداوند نظم آینده جهان را نظم مهدی آل محمد تعیین کرده است و الان وظیفه ما حرکت در مدار و منظومه ولایت مقام معظم رهبری حضرت آیت الله امام سید مجتبی خامنه‌ای است.

وی ادامه داد: این دعاهای ندبه شما بسترسازی فرهنگی و حتی سیاسی برای یک کار بزرگ است؛ مقابله فکری با طراحی‌های نظم آینده جهان با آن حالت انحرافی آمریکایی صهیونیستی و ارائه نظم آینده جهان بر اساس اندیشه‌های وحدت.

صفایی بوشهری اظهار کرد: روی برنامه دعای ندبه و دعاهای ویژه حضرت حجت و فرهنگ سازی مهدوی عنایت داشته باشید. این کشور مورد عنایات حضرت مهدی است و من ایمان دارم که انتخاب رهبر عزیزمان با عنایات حضرت مهدی بوده است.