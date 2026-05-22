۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۴

شناسایی و توقیف اموال ۷ نفر از خائنین به وطن در استان ایلام

ایلام - رئیس‌کل دادگستری استان ایلام از رصد، شناسایی و توقیف اموال و دارایی‌های تعداد ۷ نفر از خائنین به وطن در یکی از شهرستان‌های استان به نفع حقوق عامه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عمران علیمحمدی اظهار کرد: در راستای اعمال مجازات مصادره اموال موضوع قانون تشدید مجازات جاسوسی و نیز قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، در پی تشکیل پرونده قضایی برای متهمین مذکور و با انجام بررسی‌های لازم، رعایت تشریفات قانونی و انطباق اقدامات آنان با قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی، با صدور دستور قضایی و در بستر سامانه سهام نسبت به رصد، شناسایی و توقیف اموال متهمین اقدام شده است.

وی بیان کرد: اموال توقیف شده از متهمین شامل مسکن، خودرو، دارایی های بانکی و سایر اموال بوده است.

وی تصریح کرد: تعرض به امنیت داخلی و خارجی کشور خط قرمز بوده و با متعرضین به این عرصه در کمترین زمان ممکن و با شدت و قاطعیت و بدون هیچ گونه اغماضی برخورد خواهد شد.

