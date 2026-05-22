امام جمعه دشتستان: ملت ایران شکست ناپذیر است

به گزارش خبرنار مهر، حجت‌الاسلام حسن مصلح در نماز جمعه برازجان با تسلیت شهادت امام محمد باقر (ع) اظهار کرد: امام باقر (ع) علوم را نه تنها در کتاب‌ها، بلکه به ‌عنوان نوری حقیقی در دل‌های آماده شکافتند و جاری ساختند.

وی با تبریک عید سعید قربان اضافه کرد: عید سعید قربان، عید بندگی، اخلاص و تسلیم در برابر فرمان الهی است و از خداوند متعال، قبولی طاعات، عزّت اسلام و مسلمین و نزول خیر و برکت برای امت اسلامی را مسألت داریم.

امام جمعه دشتستان تصریح کرد: روز عرفه، یکی از نورانی‌ترین روزهای سال و از بزرگ‌ترین فرصت‌های معنوی بندگان خداست؛ روزی که درهای رحمت الهی گشوده می‌شود و دل‌ها برای بازگشت به سوی پروردگار آماده می‌گردد.

وی با بیان اینکه روز عرفه، روز دعا و نیایش است تاکید کرد: شایسته است در این روز، دل را از غفلت‌ها پاک کنیم، از گناهان گذشته توبه نماییم، برای خود و دیگران دعا کنیم و از خدا بخواهیم که ما را از بندگان آمرزیده و مورد رحمت خود قرار دهد.

مصلح با بیان اینکه هیچ بنده‌ای نباید از رحمت خدا مأیوس باشد خاطرنشان کرد: اگر گناه ما زیاد است، رحمت خدا بیشتر است؛ اگر لغزش ما بزرگ است، بخشش خدا بزرگ‌تر است. مهم آن است که با صدق دل بازگردیم و تصمیم بگیریم راه بندگی را بهتر ادامه دهیم.

وی با گرامیداشت سوم خردادماه روز فتح خرمشهر افزود: روز فتح خرمشهر، روز مقاومت، ایثار و پیروزی است؛ روزی که ملت ایران با ایمان، وحدت، توکل بر خدا و اطاعت از امام راحل، یکی از بزرگ‌ترین حماسه‌های تاریخ انقلاب اسلامی را رقم زد.

امام جمعه دشتستان بیان کرد: رزمندگان اسلام با دست خالی اما با دل‌هایی سرشار از ایمان، در برابر دشمن ایستادند و خون پاک شهیدان، عزت و امنیت امروز ما را رقم زد و وظیفه ماست که راه شهدا را با حفظ وحدت، تقویت روحیه مقاومت، خدمت به مردم و پاسداری از ارزش‌های انقلاب ادامه دهیم.

وی با اشاره به روز بهره وری و بهینه سازی مصرف گفت: در شرایط امروز، بهره ‌وری تنها یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه یک وظیفه دینی، ملی و اخلاقی است.

مصلح بیان کرد: هرگونه مصرف درست، پرهیز از اسراف، مدیریت صحیح منابع، و استفاده بهینه از وقت، نیرو، آب، انرژی و امکانات، به پیشرفت کشور و تقویت عدالت اجتماعی کمک می‌کند.

وی با اشاره به عقب نشینی ترامپ از حمله مجدد به ایران اسلامی تاکید کرد: در روزگاری که دشمنان اسلام و استکبار جهانی، همواره در پی ایجاد رعب و وحشت و تهدید ملت‌های مستقل هستند، تحلیل صحیح رویدادهای جهانی برای حفظ هوشیاری و بصیرت امت اسلامی ضروری است.

هوشیاری سیاسی و امنیتی در اوج باشد

امام جمعه دشتستان اضافه کرد: یکی از این رویدادها، عقب ‌نشینی آشکار رئیس‌جمهور آمریکا از تصمیم برای حمله مجدد به جمهوری اسلامی ایران است. این عقب ‌نشینی تصادفی نیست، بلکه ریشه در واقعیت‌های میدانی و محاسبات اجباری دشمن دارد.

وی با اشاره به اینکه باید هوشیار و بیدار باشیم ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران به وعده‌ها و حرکات آمریکا، چه در عرصه نظامی و چه در صحنه دیپلماسی، هیچ اعتمادی ندارد. مسئولان نظام از احتمال وجود عملیات فریب و نیرنگ غافل نیستند.

مصلح با تاکید بر اینکه باید هوشیاری سیاسی و امنیتی در اوج باشد افزود: آمادگی رزمی نیروهای مسلح در وضعیت حداکثری حفظ و تقویت شود و وحدت و انسجام ملی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

وی بیان کرد: ما از موضع قدرت و منطق گفتگو می‌کنیم، اما برای دفاع از استقلال و تمامیت ارضی، تا پای جان ایستاده‌ایم. دشمن بداند که ملت ایران و نیروهای مسلح آن، همچون کوهی استوار در برابر توطئه‌ها مقاومت خواهند کرد.

امام جمعه دشتستان ادامه داد: با فرارسیدن فصل نقل‌مکان، دلواپسی‌ای سنگین بر دل بسیاری از خانواده‌ها سایه افکنده است. بازار اجاره‌ خانه‌ها داغ، ودیعه‌ها نجومی و کرایه‌ها سرسام‌آور شده است.

وی افزود: این تنها یک مشکل اقتصادی نیست؛ مسئله‌ای اخلاقی و ایمانی است. جوانی که برای تشکیل خانواده خانه‌ای نمی‌یابد یا کارگری که اثاثیه‌اش در پیاده‌رو می‌ماند، زنگ خطری برای وجدان جامعه است.

مصلح خطاب به مسئولان اظهار کرد: شعار حمایت از مستأجر بدون عمل سودی ندارد. سرعت افزایش اجاره‌ها در برخی شهرها از ساخت مسکن پیشی گرفته است. قانون ساماندهی بازار مسکن کجاست؟ نظارت بر دلالان سودجو کجاست؟

وی خواستار مشارکت مردم در جهاد مواسات و کمک به ودیعه مسکن نیازمندان شد و خاطرنشان کرد: مساجد و هیئت‌ها صندوق‌های قرض‌الحسنه محلی برای کمک به مستأجران تأسیس کنند.