برنامه ریزی برای تردد روزانه ۱۰ هزار نفر از مرز مهران طی ایام عرفه

حیدر دشتیپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیشبینی حضور گسترده زائران در مرز بینالمللی مهران برای سفر به عتبات عالیات در روز عرفه، اظهار کرد: با هدف تأمین رفاه و آسایش زائران، تمامی امکانات خدماتی و رفاهی در این گذرگاه مرزی بازبینی و آمادهسازی شده است.
وی افزود: زیرساختهای حیاتی پایانه از جمله مساجد، نمازخانهها، سیستمهای سرمایشی، آبسردکنها و سرویسهای بهداشتی با دقت تجهیز شدهاند تا زائران در این مسیر معنوی با کمترین چالش مواجه شوند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان ایلام با تأکید بر اهمیت مدیریت تردد در روز عرفه، بیان کرد: با همکاری شرکتهای حملونقل مسافر، برنامهریزیهای لازم جهت انتقال زائران در زمان بازگشت صورت گرفته و ناوگان اتوبوسی مورد نیاز در پایانه مرزی مهران مستقر خواهد شد تا روند جابهجایی مسافران با شتاب بیشتری انجام شود.
دشتیپور در پایان با اشاره به آمار تردد از این مرز، خاطرنشان کرد: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰ هزار زائر و مسافر از مرز بینالمللی مهران تردد میکنند؛ لذا روز عرفه فرصت مغتنمی برای ارزیابی زیرساختها و تمرین عملیاتی در آستانه میزبانی از زائران در دهه محرم و همچنین حماسه بزرگ پیادهروی اربعین حسینی است.
