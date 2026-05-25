آمادگی پایانه مرزی خسروی برای میزبانی از زائران دعای عرفه

علی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیشبینیها پیرامون استقبال پرشور مراجعان از مناجات نهم ذیالحجه اظهار کرد: پایانه مرزی خسروی به عنوان دروازه قدیمی عتبات عالیات، آمادگی کاملی برای برگزاری باشکوه و منظم مراسم معنوی دعای پرفیض عرفه دارد و با توجه به روند افزایشی تردد زائران، تمهیدات لازم جهت برپایی این آیین و سهولت عبور و مرور زوار اندیشیده شده است.
وی با تبیین جایگاه مذهبی این گذرگاه بینالمللی افزود: آیین معنوی دعای عرفه هرساله با شور و حال خاصی در محوطه پایانه مرزی خسروی برگزار میشود و ارزیابیهای میدانی نشان میدهد که امسال این مراسم با حضور گستردهتر و پرحجمتر عاشقان اهلبیت (ع) نسبت به سالهای گذشته برپا شود؛ به همین منظور تمامی امکانات رفاهی و زیرساختهای خدماتی برای میزبانی شایسته از زوار بسیج شدهاند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه به تشریح وضعیت ترافیکی و ترددها در مرز پرداخت و تصریح کرد: طی روزهای گذشته شاهد استقبال چشمگیر و جریان روان حرکت زائران برای عزیمت به عتبات عالیات از طریق مرز خسروی بودهایم و در همین راستا، نیروهای راهداری و کارکنان پایانه به صورت شبانهروزی در حال خدماترسانی هستند تا ایمنی و سرعت سفرها ارتقا یابد.
سلیمی ارتقای مسیرهای مواصلاتی را بخشی از برنامه همزمان این ادارهکل دانست و یادآور شد: همزمان با آمادهسازی پایانه برای مراسم دعای عرفه، اقدامات گسترده و پرحجمی در راستای بهسازی، ایمنسازی و لکهگیری محورهای مواصلاتی منتهی به مرز خسروی در دست اجراست تا وضعیت بهتری برای میزبانی از زائران این مناسبت و در ادامه، کنگره عظیم اربعین حسینی فراهم آید.
این مقام مسئول در پایان با تاکید بر نگاه کیفی به مقوله خدماترسانی به زوار خاطرنشان ساخت: با برنامهریزیهای منسجم و هماهنگیهای بیندستگاهی انجامشده، تلاش میکنیم تا بستههای خدماتی رفاهی و ترافیکی در ایام پیشرو با بالاترین کیفیت ممکن به زائران ارائه شود و دغدغهای برای پارک خودروها و اسکان موقت زائران وجود نداشته باشد.
