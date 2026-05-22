پیروزی جنگ اقتصادی در گروی استقامت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین سید مصطفی هاشمی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با دعوت مؤمنان به رعایت تقوای الهی، بر ضرورت توجه به اخلاق، انسجام اجتماعی و پرهیز از دلبستگی‌های دنیوی تأکید کرد. وی با گرامیداشت سالروز فتح خرمشهر، سه پیام اصلی این حماسه را «توکل بر خدا»، «همبستگی ملی» و «اعتماد به جوانان» دانست.

هاشمی با اشاره به بیانات امیرالمؤمنین‌(ع) در نهج‌البلاغه خطاب به اهل قبور وادی‌السلام، تقوا را برترین توشه انسان برای آخرت عنوان کرد و گفت: اگر مردگان می‌توانستند با ما سخن بگویند، بی‌تردید تقوا را بهترین سرمایه معرفی می‌کردند، نه مال و مظاهر دنیا.

وی با بیان اینکه دل‌های مردم در شرایط امروز نیازمند آرامش و الفت است، افزود: آنچه دل‌ها را به هم نزدیک می‌کند، اخلاق، عقلانیت و ادب است؛ نه ثروت و ظواهر مادی. امام جمعه موقت شهرکرد همچنین با استناد به سخنی از امام صادق‌(ع) درباره تأثیر کلام اهل‌بیت‌(ع)، بر نقش معارف ناب اسلامی در هدایت جامعه تأکید کرد.

خطیب جمعه شهرکرد با اشاره به حدیثی از پیامبر اکرم‌(ص) درباره ارزش آزادسازی انسان‌ها، اظهار داشت: چرا انسان با حسن خلق و رفتار نیک خود، دل‌های آزادگان را به سوی حق جذب نکند؟

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت توبه و بازگشت به سوی خداوند، خاطرنشان کرد: پروردگار گناهان بندگان را به نیکی تبدیل می‌کند، اما این فرصت تنها در دنیا فراهم است و پس از مرگ، نه عمل پذیرفته می‌شود و نه محاسبه‌ای صورت می‌گیرد.

هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فضیلت دهه ذی‌الحجه، روز عرفه و عید قربان، خواستار اهتمام مردم به دعا، زیارت سیدالشهدا(ع) و سنت قربانی شد. وی همچنین از صاحبان خانه، پزشکان، وکلا و مسئولان خواست نسبت به مستأجران، بیماران و نیازمندان مهربان باشند و از گره‌گشایی در امور مردم دریغ نکنند.

امام جمعه موقت شهرکرد با اشاره دوباره به سالروز آزادسازی خرمشهر، این رویداد را نماد نصرت الهی و اتحاد ملت ایران دانست و افزود: امروز نیز در جنگ اقتصادی و سیاسی، رمز موفقیت کشور در استقامت، همبستگی و اعتماد به ظرفیت جوانان نهفته است.

وی با اشاره به سیاست‌های سلطه‌طلبانه استکبار جهانی، خطاب به کشورهای منطقه هشدار داد که امتیازات آمریکا در حقیقت «طناب اعدام» آنان است.

هاشمی با بیان اینکه راهبردهای استکبار بر «حذف نخبگان کارآمد» و «مسلط کردن افراد نالایق» استوار است، سه حلقه «انحطاط فکری، فریب سیاسی و ابتذال اخلاقی» را ابزار اجماع‌سازی علیه ملت‌ها دانست و تأکید کرد: برخی چهره‌های سیاسی غربی، خود به عاملی برای فروپاشی نظام سلطه تبدیل شده‌اند.