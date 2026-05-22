به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام آل‌آقا در خطبه‌های نماز جمعه این هفته کرمانشاه با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین آثار تقوا، قرار گرفتن انسان در مسیر عنایت و دعای اهل بیت (ع) است و انسان با انجام درست وظایف دینی و احترام به ساحت ائمه معصومین (ع) می‌تواند مشمول لطف و دعای امام زمان (عج) شود.

وی با اشاره به روایتی از امام جواد (ع) افزود: بندگی، اطاعت از امام و عمل به مسئولیت‌های الهی از مهم‌ترین راه‌های جلب رضایت و دعای اهل بیت (ع) است و انسان مؤمن باید در زندگی فردی و اجتماعی خود این مسیر را دنبال کند.

امام جمعه موقت کرمانشاه در ادامه با تسلیت سالروز شهادت امام محمدباقر (ع) و گرامیداشت یاد شهدای خدمت، از شهید آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی به عنوان شخصیتی مردمی و انقلابی یاد کرد و گفت: شهید رئیسی همواره بر مقابله قاطع با جنایتکاران و عاملان ترور شهید حاج قاسم سلیمانی تأکید داشت و روحیه استکبارستیزی را با صراحت دنبال می‌کرد.

حجت‌الاسلام آل‌آقا با انتقاد از سیاست‌های آمریکا و کشورهای غربی تصریح کرد: ملت ایران هرگز جنایت‌های دشمنان را فراموش نخواهد کرد و خون شهدای بزرگ انقلاب اسلامی بی‌پاسخ نخواهد ماند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالروز آزادسازی خرمشهر اظهار کرد: فتح خرمشهر یکی از جلوه‌های بزرگ نصرت الهی و مقاومت ملت ایران بود و رزمندگان اسلام با وجود کمبود امکانات و فشار شدید دشمن، با توکل به خداوند و توسل به اهل بیت (ع) توانستند این حماسه بزرگ را رقم بزنند.

امام جمعه موقت کرمانشاه با نقل خاطراتی از شهید سپهبد صیاد شیرازی درباره عملیات آزادسازی خرمشهر، افزود: ایمان، اخلاص و روحیه ایثار رزمندگان موجب شد دشمن بعثی با وجود برخورداری از تجهیزات گسترده، در برابر اراده رزمندگان اسلام شکست بخورد.

وی ادامه داد: تجربه دفاع مقدس نشان داد هر زمان ملت ایران با وحدت، مقاومت و اعتماد به وعده‌های الهی در میدان حضور داشته، پیروزی حاصل شده است و امروز نیز جبهه مقاومت به همین روحیه نیاز دارد.

آل‌آقا با تأکید بر ضرورت تقویت معنویت در جامعه گفت: در شرایط حساس کنونی، توسل به اهل بیت (ع)، توجه به دعا و حفظ ارتباط معنوی با خداوند بیش از گذشته اهمیت دارد و ملت ایران باید این سرمایه معنوی را حفظ کند.

وی با اشاره به در پیش بودن روز عرفه خاطرنشان کرد: روز عرفه از بزرگ‌ترین فرصت‌های معنوی برای بندگان خداوند است و مؤمنان باید از لحظه‌لحظه این روز برای دعا، استغفار و نزدیکی به خدا استفاده کنند.

امام جمعه موقت کرمانشاه دعای عرفه امام حسین (ع) را از ارزشمندترین اعمال این روز دانست و بیان کرد: بهره‌گیری از فضای معنوی عرفه می‌تواند بسیاری از غفلت‌ها و کوتاهی‌های انسان را جبران کند.

وی همچنین با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف در جامعه افزود: صرفه‌جویی در مصرف آب، برق، سوخت و سایر نعمت‌های الهی، به‌ویژه در شرایط حساس کشور، وظیفه‌ای همگانی و نوعی مسئولیت اجتماعی است.

حجت‌الاسلام آل‌آقا در پایان با تبریک فرا رسیدن دهه امامت و ولایت و عید قربان، بر ضرورت تبیین جایگاه ولایت در جامعه اسلامی تأکید کرد و گفت: ملت ایران با حفظ وحدت، تبعیت از ولایت و ایستادگی در برابر دشمنان، مسیر عزت و پیشرفت را ادامه خواهد داد.