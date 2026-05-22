۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۳

حجت‌الاسلام آل آقا: پیروزی در میدان مقاومت با توکل الهی محقق می‌شود

کرمانشاه - امام جمعه موقت کرمانشاه گفت: ملت ایران با تکیه بر ایمان، مقاومت و پیروی از ولایت می‌تواند از سخت‌ترین میدان‌ها عبور کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام آل‌آقا در خطبه‌های نماز جمعه این هفته کرمانشاه با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین آثار تقوا، قرار گرفتن انسان در مسیر عنایت و دعای اهل بیت (ع) است و انسان با انجام درست وظایف دینی و احترام به ساحت ائمه معصومین (ع) می‌تواند مشمول لطف و دعای امام زمان (عج) شود.

وی با اشاره به روایتی از امام جواد (ع) افزود: بندگی، اطاعت از امام و عمل به مسئولیت‌های الهی از مهم‌ترین راه‌های جلب رضایت و دعای اهل بیت (ع) است و انسان مؤمن باید در زندگی فردی و اجتماعی خود این مسیر را دنبال کند.

امام جمعه موقت کرمانشاه در ادامه با تسلیت سالروز شهادت امام محمدباقر (ع) و گرامیداشت یاد شهدای خدمت، از شهید آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی به عنوان شخصیتی مردمی و انقلابی یاد کرد و گفت: شهید رئیسی همواره بر مقابله قاطع با جنایتکاران و عاملان ترور شهید حاج قاسم سلیمانی تأکید داشت و روحیه استکبارستیزی را با صراحت دنبال می‌کرد.

حجت‌الاسلام آل‌آقا با انتقاد از سیاست‌های آمریکا و کشورهای غربی تصریح کرد: ملت ایران هرگز جنایت‌های دشمنان را فراموش نخواهد کرد و خون شهدای بزرگ انقلاب اسلامی بی‌پاسخ نخواهد ماند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالروز آزادسازی خرمشهر اظهار کرد: فتح خرمشهر یکی از جلوه‌های بزرگ نصرت الهی و مقاومت ملت ایران بود و رزمندگان اسلام با وجود کمبود امکانات و فشار شدید دشمن، با توکل به خداوند و توسل به اهل بیت (ع) توانستند این حماسه بزرگ را رقم بزنند.

امام جمعه موقت کرمانشاه با نقل خاطراتی از شهید سپهبد صیاد شیرازی درباره عملیات آزادسازی خرمشهر، افزود: ایمان، اخلاص و روحیه ایثار رزمندگان موجب شد دشمن بعثی با وجود برخورداری از تجهیزات گسترده، در برابر اراده رزمندگان اسلام شکست بخورد.

وی ادامه داد: تجربه دفاع مقدس نشان داد هر زمان ملت ایران با وحدت، مقاومت و اعتماد به وعده‌های الهی در میدان حضور داشته، پیروزی حاصل شده است و امروز نیز جبهه مقاومت به همین روحیه نیاز دارد.

آل‌آقا با تأکید بر ضرورت تقویت معنویت در جامعه گفت: در شرایط حساس کنونی، توسل به اهل بیت (ع)، توجه به دعا و حفظ ارتباط معنوی با خداوند بیش از گذشته اهمیت دارد و ملت ایران باید این سرمایه معنوی را حفظ کند.

وی با اشاره به در پیش بودن روز عرفه خاطرنشان کرد: روز عرفه از بزرگ‌ترین فرصت‌های معنوی برای بندگان خداوند است و مؤمنان باید از لحظه‌لحظه این روز برای دعا، استغفار و نزدیکی به خدا استفاده کنند.

امام جمعه موقت کرمانشاه دعای عرفه امام حسین (ع) را از ارزشمندترین اعمال این روز دانست و بیان کرد: بهره‌گیری از فضای معنوی عرفه می‌تواند بسیاری از غفلت‌ها و کوتاهی‌های انسان را جبران کند.

وی همچنین با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف در جامعه افزود: صرفه‌جویی در مصرف آب، برق، سوخت و سایر نعمت‌های الهی، به‌ویژه در شرایط حساس کشور، وظیفه‌ای همگانی و نوعی مسئولیت اجتماعی است.

حجت‌الاسلام آل‌آقا در پایان با تبریک فرا رسیدن دهه امامت و ولایت و عید قربان، بر ضرورت تبیین جایگاه ولایت در جامعه اسلامی تأکید کرد و گفت: ملت ایران با حفظ وحدت، تبعیت از ولایت و ایستادگی در برابر دشمنان، مسیر عزت و پیشرفت را ادامه خواهد داد.

