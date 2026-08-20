گردشگری باید به درآمد و اشتغال مردم تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست کارگروه گردشگری کهگیلویه و بویراحمد با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر اظهار کرد: مسیر کاری و برنامههای دستگاههای اجرایی باید در راستای تحقق آرمانهای شهدا تنظیم شود و همه ظرفیتهای موجود برای خدمت به مردم به کار گرفته شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای گسترده گردشگری استان افزود: کهگیلویه و بویراحمد حدود ۲ هزار اثر تاریخی دارد که حدود ۷۸۰ اثر آن به ثبت ملی رسیده و مجموعه تاریخی دهدشت نیز در فهرست میراث جهانی قرار دارد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد وجود حدود ۳۰۰ جاذبه مذهبی و ۳۰۰ جاذبه طبیعی را از دیگر ظرفیتهای مهم استان عنوان کرد و گفت: این ظرفیتها زمینه مناسبی برای توسعه گردشگری فراهم کردهاند و در سند آمایش استان نیز بهویژه در مناطق شمالی از جمله شهرستانهای بویراحمد، دنا و مارگون مورد توجه قرار گرفتهاند.
رحمانی با بیان اینکه وجود ظرفیتها تنها یک بخش از کار است، تصریح کرد: مهمتر از شناسایی ظرفیتها این است که بتوانیم این ظرفیتها را به منشأ درآمد، معیشت و اشتغال مردم تبدیل کنیم.
وی ادامه داد: فلسفه تشکیل کارگروههای تخصصی این است که ظرفیتها و مسائل موجود بررسی و برای عملیاتی کردن آنها، طرح، ایده و برنامه مشخص تدوین شود؛ بنابراین مصوبات کارگروه گردشگری باید از حالت کلی خارج شده و وظایف هر دستگاه بهصورت دقیق مشخص شود.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد بر برگزاری منظم جلسات کارگروه گردشگری تأکید کرد و گفت: این کارگروه باید حداقل ماهی یکبار تشکیل شود و موضوعاتی مانند ظرفیتهای دهدشت، سیسخت، چیتاب، تنگه تامرادی و دیگر مناطق گردشگری استان بهصورت مستمر در دستور کار قرار گیرد و درباره آنها تصمیمگیری و پیگیری شود.
رحمانی با تأکید بر ضرورت تدوین طرح جامع و بلندمدت برای مناطق گردشگری استان افزود: در محور سیسخت، با توجه به اهمیت و ظرفیت بالای این منطقه، لازم است طرحی بلندمدت، حداقل ۵۰ ساله، تهیه شود تا زیرساختهای مورد نیاز از ابتدا بهصورت جامع دیده و برای اجرای آنها برنامهریزی شود.
وی تأمین منابع مالی را یکی از الزامات توسعه گردشگری دانست و اظهار کرد: برای اجرای طرحهای گردشگری باید سازوکار جذب سرمایهگذار، مشارکت مردم منطقه و تأمین اعتبار از سوی دستگاههای اجرایی مشخص شود و از منابع ملی، استانی، اعتبارات شهرستانی و مسئولیتهای اجتماعی نفت نیز استفاده شود.
رحمانی گفت: تجمیع این منابع میتواند زمینه بالفعل شدن ظرفیتهای گردشگری را فراهم کرده و در نهایت به افزایش درآمد، اشتغال و رفاه مردم استان منجر شود.
وی با اشاره به جاده دسترسی امامزاده شاه قاسم نیز گفت: این پروژه با توجه به برنامه توسعه جامع این منطقه باید بهگونهای اجرا شود که علاوه بر پاسخگویی به نیازهای حوزه زیارتی، زیرساخت لازم برای مجموعه درمانی پیشبینیشده دکتر ملکحسینی در این منطقه را نیز فراهم کند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین خواستار پیگیری جدی موضوعات مربوط به جاده چیتاب و همکاری آب منطقهای، فرمانداری، راهداری، حوزه عمرانی و سازمان برنامه و بودجه در این زمینه شد.
رحمانی درباره بافت تاریخی دهدشت نیز تأکید کرد: مصوبات قبلی باید بهصورت دقیق بررسی و وظایف تکتک دستگاههای عضو مشخص شود تا هر دستگاه بر اساس مأموریت خود اقدام کرده و در جلسات آینده گزارش عملکرد ارائه کند.
وی همچنین خواستار تعیین تکلیف اختلاف میان میراث فرهنگی و شهرداری ظرف یک هفته شد و گفت: ادارهکل میراث فرهنگی برای جلسه آینده باید گزارشی جامع از ظرفیتهای گردشگری مناطق مختلف استان، مسائل، مشکلات و درخواستهای موجود تهیه و ارائه کند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد در پایان با تأکید بر نقش گردشگری در آینده اقتصاد کشور گفت: آینده توسعه در گرو گردشگری است و گردشگری زمانی میتواند اثرگذاری بیشتری داشته باشد که با اقتصاد دانشبنیان و حوزههایی مانند کشاورزی، خدمات و ارتباطات تلفیق شود.
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