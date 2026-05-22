به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا سیداحسن حسینی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه مسجد جامع سنندج، با اشاره به فضیلت دهه نخست ماه ذی‌الحجه اظهار کرد: بر اساس آموزه‌های قرآنی، این ایام از جایگاه ارزشمند و پربرکتی برخوردار است و اعمال عبادی همچون نماز، روزه و نیکوکاری در این روزها ثواب و پاداش فراوانی دارد.

وی با بیان اینکه روز عرفه و عید قربان از ایام بزرگ و بافضیلت اسلامی هستند، افزود: روزه‌داری، احسان به نیازمندان و کمک به فقرا در دهه اول ذی‌الحجه نزد خداوند دارای اجر و پاداش چندین برابری است.

امام جمعه موقت سنندج همچنین حضور گسترده مردم در میدان آزادی و صحنه‌های حمایت از جبهه مقاومت را نشانه ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان دانست و عنوان کرد: حضور مردم در میدان، حرکتی در مسیر دفاع از ارزش‌های اسلامی و مقابله با جبهه استکبار است.

ماموستا حسینی با محکوم کردن اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی تصریح کرد: دشمنان اسلام بار دیگر ماهیت خبیث و ضد انسانی خود را نشان داده‌اند و ملت ایران همچنان در کنار مظلومان و جبهه مقاومت خواهد ایستاد.

وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه داد: در صورت هرگونه تجاوز جدید از سوی دشمن، پاسخ جمهوری اسلامی قاطع‌تر و شدیدتر از گذشته خواهد بود.

خطیب موقت جمعه سنندج در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات اقتصادی، تورم و گرانی اشاره کرد و گفت: مسئولان باید با قدرت بازار را مدیریت کرده و مانع احتکار کالا و سوءاستفاده برخی فرصت‌طلبان شوند.

وی خطاب به بازاریان و کسبه افزود: احتکار، گران‌فروشی و خیانت به مردم حرام است و بازاریان باید با انصاف، امانتداری و خدمت صادقانه، نقش مؤثری در آرامش بازار و حمایت از معیشت مردم ایفا کنند.

ماموستا حسینی خاطرنشان کرد: بازاریان متعهد همواره پشتوانه اقتصاد و اعتماد عمومی بوده‌اند و انتظار می‌رود در شرایط کنونی بیش از گذشته در کنار مردم و اقشار ضعیف جامعه باشند.