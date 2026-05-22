۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۹

ماموستا حسینی:دهه اول ذی‌الحجه فرصتی ارزشمند برای عبادت و نیکوکاری است

سنندج- امام جمعه موقت سنندج با اشاره به فضیلت دهه نخست ماه ذی‌الحجه گفت:عبادت،روزه‌داری واحسان در این ایام دارای پاداشی چند برابر بوده و عرفه و عید قربان از بافضیلت‌ترین روزهای اسلامی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا سیداحسن حسینی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه مسجد جامع سنندج، با اشاره به فضیلت دهه نخست ماه ذی‌الحجه اظهار کرد: بر اساس آموزه‌های قرآنی، این ایام از جایگاه ارزشمند و پربرکتی برخوردار است و اعمال عبادی همچون نماز، روزه و نیکوکاری در این روزها ثواب و پاداش فراوانی دارد.

وی با بیان اینکه روز عرفه و عید قربان از ایام بزرگ و بافضیلت اسلامی هستند، افزود: روزه‌داری، احسان به نیازمندان و کمک به فقرا در دهه اول ذی‌الحجه نزد خداوند دارای اجر و پاداش چندین برابری است.

امام جمعه موقت سنندج همچنین حضور گسترده مردم در میدان آزادی و صحنه‌های حمایت از جبهه مقاومت را نشانه ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان دانست و عنوان کرد: حضور مردم در میدان، حرکتی در مسیر دفاع از ارزش‌های اسلامی و مقابله با جبهه استکبار است.

ماموستا حسینی با محکوم کردن اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی تصریح کرد: دشمنان اسلام بار دیگر ماهیت خبیث و ضد انسانی خود را نشان داده‌اند و ملت ایران همچنان در کنار مظلومان و جبهه مقاومت خواهد ایستاد.

وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه داد: در صورت هرگونه تجاوز جدید از سوی دشمن، پاسخ جمهوری اسلامی قاطع‌تر و شدیدتر از گذشته خواهد بود.

خطیب موقت جمعه سنندج در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات اقتصادی، تورم و گرانی اشاره کرد و گفت: مسئولان باید با قدرت بازار را مدیریت کرده و مانع احتکار کالا و سوءاستفاده برخی فرصت‌طلبان شوند.

وی خطاب به بازاریان و کسبه افزود: احتکار، گران‌فروشی و خیانت به مردم حرام است و بازاریان باید با انصاف، امانتداری و خدمت صادقانه، نقش مؤثری در آرامش بازار و حمایت از معیشت مردم ایفا کنند.

ماموستا حسینی خاطرنشان کرد: بازاریان متعهد همواره پشتوانه اقتصاد و اعتماد عمومی بوده‌اند و انتظار می‌رود در شرایط کنونی بیش از گذشته در کنار مردم و اقشار ضعیف جامعه باشند.

کد مطلب 6837627

