امام جمعه موقت سنندج: آثار معنوی رمضان باید در تمام سال استمرار یابد

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا سید احسن حسینی در خطبه‌های نماز جمعه مسجد جامع سنندج با ابراز تأسف از رویکرد برخی افراد که تنها در ماه مبارک رمضان به عبادت می‌پردازند، اظهار کرد: عده‌ای صرفاً «رمضانی» هستند؛ به این معنا که در این ماه به نماز، روزه و شب‌زنده‌داری اهتمام دارند اما با پایان آن، این برنامه‌ها را کنار می‌گذارند.

وی با تأکید بر لزوم تداوم آثار معنوی رمضان افزود: دستاوردهای این ماه نباید محدود به یک بازه زمانی خاص باشد، بلکه لازم است در طول سال در رفتار و سبک زندگی افراد استمرار یابد.

ماموستا سیداحسن حسینی تقوا را محور همه خوبی‌ها دانست و بیان کرد: تقوا دارای سه بخش اساسی است که نخستین آن، تقوای اعتقادی است. این بخش شامل ایمان به خداوند، پیامبر(ص)، بهشت، جهنم و سایر امور غیبی بوده و انسان باید باور داشته باشد که همه شئون زندگی تحت اراده الهی قرار دارد.

وی ادامه داد: دومین بخش، تقوای عبادی است که در قالب نماز، روزه، تلاوت قرآن و سایر عبادات جلوه‌گر می‌شود و این اعمال، روشنی‌بخش قبر و چراغ راه قیامت انسان خواهند بود.

امام جمعه موقت سنندج تصریح کرد: سومین رکن، تقوای مالی است که در انفاق، پرداخت زکات و کمک به نیازمندان نمود پیدا می‌کند و مسلمانان باید با الگوگیری از پیامبر اکرم(ص)، در یاری رساندن به محرومان پیشگام باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات اخیر منطقه، اظهار کرد: امروز ایران اسلامی در دو جبهه نظامی و مردمی در حال دفاع است و حضور آگاهانه مردم، نقشه‌های دشمن را خنثی کرده است.

ماموستا حسینی افزود: دشمنان با تحمیل جنگ و همچنین جنگ روانی به دنبال تضعیف روحیه جامعه هستند، اما حضور گسترده و خودجوش مردم در صحنه، این توطئه‌ها را بی‌اثر کرده است.

وی همچنین با اشاره به اقدامات خصمانه اخیر تصریح کرد: در میانه ماه رمضان و همزمان با برخی تحولات سیاسی، دشمنان با اقداماتی خصمانه، جمعی از هموطنان بی‌گناه را به شهادت رساندند.

به گفته وی، جبهه نخست دفاع، جبهه نظامی است که با اقتدار در برابر دشمن ایستاده و جبهه دوم، جبهه مردمی است که پشتوانه اصلی این مقاومت به شمار می‌رود.

امام جمعه موقت سنندج با هشدار نسبت به فضاسازی‌های رسانه‌ای دشمنان تأکید کرد: مردم باید از توجه به شایعات و اخبار کذب پرهیز کنند، چرا که هدف اصلی این اقدامات، ایجاد تفرقه و تضعیف روحیه عمومی است.

وی خاطرنشان کرد: حتی برخی منتقدان گذشته نیز امروز به ماهیت غیرقابل اعتماد دشمنان پی برده و در دفاع از کشور در کنار سایر مردم قرار گرفته‌اند.

ماموستا حسینی حضور گسترده مردم را عامل ناامیدی دشمنان دانست و گفت: این حضور، نشان‌دهنده وحدت و انسجام ملی در دفاع از ارزش‌ها و تمامیت ارضی کشور است.

وی با اشاره به فلسفه ماه رمضان بیان کرد: از منظر قرآن کریم، مهم‌ترین دستاورد این ماه، رسیدن به تقواست و مسلمانان باید پس از آن، با روحیه‌ای الهی در جامعه حضور یابند.

امام جمعه موقت سنندج با تأکید بر اهمیت خودسازی افزود: رمضان فرصتی برای تزکیه نفس و تقویت ارتباط با خداوند است و انسان باید به مرحله‌ای برسد که آثار این تحول در زندگی روزمره او نمایان شود.