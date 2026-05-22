به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین قریب در خطبه های نماز جمعه این هفته دیباج در مصلای این شهر از بعثت امت به عنوان زمینه افول قدرت‌های مستکبر یاد کرد.

وی افزود: تاریخ جمهوری اسلامی از سوی دشمنان همواره درحال انکار بود و مردم همیشه در صحنه، توسط دشمنان نادیده انگاشته می‌شدند در حالی که راهپیمایی‌ها و تجمعات مردمی این توهم را بر هم زد.

وی با بیان اینکه جنگ هشت ساله و بسیج چند میلیونی از سوی دشمن طوری تلقین می‌شد که گویا فرصت‌هایی بر باد رفته هستند، افزود: آنچه امروز شاهد آن هستیم حضور ملتی است که ضلع مهمی از قدرت تمدنی ایران اسلامی را شکل داده و توانسته خشم بت استکبار را برانگیزد.

امام جمعه دیباج با بیان اینکه استقامت ملت ایران سرنوشت جنگ را تغییر داد، بیان کرد: این بعثت مقدس ملت است که افول قدرت‌های استکباری را رقم خواهد زد.

وی با اشاره به علت تعلل آمریکا در ادامه جنگ افزود: آخرین وضعیت جنگ حاکی از آمادگی کامل آمریکایی‌ها برای استمرار جنگ است، اما سوال اصلی آنجا است که چرا در این امر تعلل می‌شود؟

امام جمعه دیباج ادامه داد: برآورد دشمن از آمادگی نظامی ما و حضور مردم در خیابان‌ها تأثیر بسیار مهمی در بازدارندگی از ادامه جنگ داشت.

قریب بیان کرد: مسأله مهم این است که در صورت ادامه جنگ عکس العمل جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟ این را دشمن نمی‌داند و از این جهت تعلل می‌کند.

قریب خاطرنشان کرد: ما در آغاز جنگ هر چه گفته ایم عمل کرده ایم از جمله کشاندن جنگ به منطقه بود ولی آمریکایی‌ها باور نمی‌کردند ما چنین کاری کنیم و در این غلط محاسباتی افتادند.

وی افزود: ادامه جنگ، فضا را به فرا منطقه ای هم خواهد کشاند و منتظر اشتباه محاسباتی دشمن هستیم تا کارهایی که در مخیله آمریکا هم نمی‌گنجند عملیاتی کنیم.

امام جمعه شهر دیباج ضمن گرامیداشت سوم خرداد روز آزاد سازی خرمشهر افزود: درس مهم آزادی خرمشهر درس شیرین مقاومت و تلخی تسلیم بود و ما فهمیدیم هزینه تسلیم خیلی بیشتر از مقاومت است و در عین حال در خرمشهرهای جدید فهمیده‌ایم که مهمترین رویکرد دشمن هدف گیری تاب آوری ملت و اختلال در محاسبات مسئولان است. همه باید مراقبت کنیم.