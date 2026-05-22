سردار عراقی: دشمن در دفاع مقدس سوم هم دچار غفلت راهبردی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالله عراقی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته قزوین، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهید رئیسی و همراهانش، به مقایسه تطبیقی دفاع مقدس هشت‌ساله با دفاع مقدس سوم که اکنون درگیر آن هستیم، پرداخت.

وی با اشاره به تحلیل خود به‌عنوان یک سرباز و پژوهشگر حوزه‌های نظامی و سیاسی، تصریح کرد: هم صدام و حامیان غربی و شرقی‌اش در سال ۱۳۵۹ و هم نتانیاهو و ترامپ در دفاع مقدس ۴۰ روزه سوم، دچار یک اشتباه و غفلت راهبردی در برآورد اطلاعاتی و عملیاتی شدند. آن‌ها تنها عوامل فیزیکی یعنی توپ، تانک، هواپیما و تجهیزات را محاسبه کردند اما از عوامل غیرفیزیکی و برتری‌ساز ما یعنی ایمان، شهادت‌طلبی، رهبری و روحیه غافل ماندند.

فتح خرمشهر؛ الگوی پیروزی ایمان بر استکبار

رئیس پژوهشکده دفاع مقدس با اشاره به عملیات بیت‌المقدس و فتح خرمشهر، این واقعه را نقطه عطف تاریخ جنگ و الگویی برای امروز دانست و گفت: کارشناسان غرب و شرق برای خرمشهر یک طرح دفاع ۲۰ ساله ریخته بودند و شهر را به دژی تسخیرناپذیر تبدیل کرده بودند اما ما با ۱۹ هزار اسیر و ۲۰ هزار کشته از دشمن، ۵۴۰۰ کیلومتر مربع از خاکمان را آزاد کردیم.

وی افزود: همان زمان بود که قدرت ایران از یک قدرت ملی به قدرت منطقه‌ای تبدیل شد اما همسایگان نادان ما متوجه نشدند که امنیت پایدار با تکیه بر آمریکا و اروپا به دست نمی‌آید. بیایید یک منطقه اسلامی با هم داشته باشیم و جمهوری اسلامی توان برقراری امنیت منطقه‌ای را دارد.

سردار عراقی با بیان اینکه امروز توان جمهوری اسلامی از منطقه‌ای به بین‌المللی تبدیل شده است، تأکید کرد: حرکات ما امروز تأثیر بین‌المللی دارد و آمریکایی‌ها هم همان خطای صدام را تکرار کردند. آن‌ها فکر می‌کردند ظرف یک هفته کار را تمام می‌کنند اما هرچه داشتند آوردند و نتیجه‌ای نگرفتند.

وی با اشاره به تحولات تنگه هرمز و عقب‌نشینی ناوهای آمریکایی تصریح کرد: یک روزی مطرح می‌شد که آیا می‌شود تنگه هرمز را بست؟ بله، جمهوری اسلامی تنگه هرمز را بست. ناو هواپیمابر آوردند، همه می‌ترسیدند اما موشک‌های هوافضا و نیروی دریایی سپاه و ارتش شلیک کردند و آن‌ها هزار کیلومتر عقب رفتند. من به‌عنوان یک سرباز می‌گویم جرأت پیاده شدن در جنوب ایران و جزایر ما را ندارند. ما زمین را بر اساس اصول پدافند غیرعامل مسلح کرده‌ایم. اگر وارد جنگ نزدیک شوند، نابود می‌شوند و خودشان این را می‌دانند.

تحلیل از آینده جنگ و مذاکرات

رئیس پژوهشکده دفاع مقدس درباره احتمال وقوع جنگ گسترده در آینده گفت: نظر شخصی من به‌عنوان یک تحلیلگر این است که آمریکایی‌ها دیگر جرأت جنگ گسترده را ندارند. ممکن است پهپادی بفرستند یا یک اقدام موردی انجام دهند اما جنگ گسترده نخواهد شد. حیثیت ابرقدرتی آن‌ها از نظر بین‌المللی از بین رفته است.

وی با اشاره به فشار اقتصادی و محاصره دریایی، از مردم خواست تاب‌آوری خود را بالا ببرند و افزود: دولتمردان بندگان خدا دارند تلاش می‌کنند، تمام توانشان را به کار گرفته‌اند. باید پشت سر آن‌ها بایستیم و دولت را تضعیف نکنیم. این تجمعات مردمی حمایت از اصل دین و اصل ولایت است و این را باید ادامه دهیم.

