۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۳۱

مهر و موم دو واحد صنفی متخلف در مسیر آبشار یاسوج

یاسوج-رئیس اتاق اصناف یاسوج از مهر و موم دو واحد صنفی متخلف به دلیل گران‌فروشی، مخدوش کردن قیمت کالا، عدم درج قیمت در گشت مشترک اتاق اصناف خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد الهی عصر جمعه در حاشیه گشت مشترک به همراه بسیج اصناف در بازرسی از واحدهای صنفی یاسوج اظهار کرد: در این بازدید، تمامی واحدهای صنفی مستقر در این مسیر مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند که در نتیجه آن، دو واحد صنفی سوپرمارکت به علت تخلفاتی از جمله گران‌فروشی، مخدوش کردن قیمت کالا، عدم درج قیمت و عرضه کالای تاریخ‌گذشته شناسایی و مهر و موم شدند.

رئیس اتاق اصناف یاسوج تصریح کرد: همچنین برای سایر واحدهای صنفی که دارای تخلفات جزئی بودند، تذکر و اخطاریه کتبی صادر شد.

وی با تأکید بر استمرار نظارت‌ها بر بازار، اضافه کرد: برخورد با متخلفان صنفی با هدف حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و ساماندهی بازار به صورت مستمر در دستور کار قرار دارد.

