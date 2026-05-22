به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین غلامی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بشاگرد ، با تبیین جایگاه راهبردی جمعیت در اقتدار ملی و تحلیل آخرین تحولات سیاسی، بر لزوم هوشیاری ملت در برابر توطئه‌های جبهه استکبار تأکید کرد.

حجت الاسلام والمسلمین غلامی با اشاره به آیه ۸۶ سوره اعراف، فراوانی جمعیت را نعمتی الهی و مایه قدرت جامعه دانست و اظهار داشت: در منطق قرآن و بر اساس بیانات رهبر معظم انقلاب، قوت یک کشور تنها به تسلیحات نظامی نیست؛ بلکه جمعیت جوان حیاتی‌ترین بُعد قدرت ملی و موتور پیشران پیشرفت‌های اقتصادی و سیاسی است.

خطیب جمعه با بازخوانی سیاست‌های فرعونی در سوره قصص، نسبت به بازتولید این الگو توسط مستکبران هشدار داد و افزود: فرعون برای سلطه بر مستضعفین از سه راهبرد تفرقه‌افکنی، تحدید نسل و استحاله فرهنگی زنان استفاده می‌کرد. امروز نیز دشمن با سیاست‌های نفوذی کاهش جمعیت و تغییر سبک زندگی، به دنبال جمعیت‌زدایی از ایران اسلامی است تا جامعه را از درون تهی کند. حساسیت به این موضوع، یک جهاد تبیین و دفاع ملی است.

استاد حوزه به تحلیل هجمه‌های اخیر دشمن پرداخت و گفت: فشارها و تعیین ضرب‌الاجل‌های فشرده از سوی جبهه استکبار، نه از سرِ قدرت، بلکه نشانه صریح درماندگی آن‌هاست. حقیقت این است که اتاق فکرهای دشمن در یک مخمصه راهبردی گرفتار شده‌اند؛ آن‌ها میان تهدید به جنگ و ترس از شوک اقتصادی ناشی از پرتاب قیمت نفت به بالای ۱۱۰ دلار، معطل مانده‌اند.

خطیب نماز جمعه بشاگرد این وضعیت را نتیجه «معادله بازدارندگی» تثبیت شده توسط جمهوری اسلامی دانست و خاطرنشان کرد: شتاب‌زدگی دشمن نشان‌دهنده ضعف در چانه‌زنی است. آن‌ها می‌دانند که ایران برای هر سناریویی، طرح‌های پشیمان‌کننده دارد و هیچ پایگاهی از تیررس پاسخ‌های شدید ما مصون نخواهد بود.

خطیب جمعه تأکید کرد: به فضل الهی، جبهه کفر در مخمصه‌ای که خود ساخته، زمین‌گیر خواهد شد و نصرت الهی نصیب ملت صابر و مجاهد ایران می‌گردد.