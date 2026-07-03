به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسین غلامی در خطبههای نماز جمعه این هفته بشاگرد با اشاره به مراسم تشییع رهبر شهید، اظهار کرد: تشییع مردان الهی پایان راه نیست بلکه آغاز مسئولیت امت است و آن روز، روز وداع نیست، روز عهد و پیمان با آرمانهای الهی و انقلابی است.
وی با بیان اینکه دشمن نباید تصور کند با شهادت یک شخصیت بزرگ مسیر انقلاب متوقف خواهد شد، افزود: اگر دشمن گمان کند با خاموش شدن یک چراغ این راه پایان مییابد، تاریخ را نخوانده است، مردان خدا از میان مردم میروند، اما راه آنان در جان ملت زندهتر میشود.
امام جمعه بشاگرد با تأکید بر تداوم مسیر شهدا، تصریح کرد: ملت ایران تنها برای سوگواری راهی این مراسم نمیشود، بلکه برای تجدید پیمان، ایستادگی و ادامه راه شهیدان حضور مییابد.
حجتالاسلام غلامی، خاطرنشان کرد: به خون پاک امام شهیدمان سوگند یاد میکنیم که خونخواه خون پاکش باشیم و تا نابودی غده سرطانی در منطقه آرام نگیریم.
وی هدف ملت ایران را برافراشته نگه داشتن پرچمی دانست که سالها بر دوش عبد صالح خدا بود و تأکید کرد: استقامت در مسیر حق تنها راه ماندگاری و تحقق وعدههای الهی است.
نظر شما