به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، سید جلیل معصومی، ژیم غذایی DASH (رویکردهای تغذیه‌ای برای توقف فشارخون) را فراتر از یک برنامه غذایی ساده دانست و اظهار داشت: این رژیم یک الگوی علمی است که بر حداکثرسازی مصرف ریزمغذی‌هایی نظیر پتاسیم، کلسیم و منیزیم تمرکز دارد.

وی در تشریح مکانیسم اثر این رژیم افزود: این عناصر با خنثی کردن اثرات مخرب سدیم، به شل شدن دیواره عروق و کاهش مقاومت در برابر جریان خون کمک می‌کنند. پایه اصلی این رژیم شامل میوه‌ها، سبزیجات تازه، غلات کامل، حبوبات و لبنیات کم‌چرب است.

معصومی با اشاره به اینکه حذف نمکدان از سفره به تنهایی کافی نیست، تصریح کرد: تحقیقات نشان می‌دهد بیش از ۷۰ درصد نمک دریافتی بدن به صورت پنهان و از طریق غذاهای فرآوری‌شده وارد سیستم گوارش می‌شود. سوسیس، کالباس، انواع کنسروها، چیپس و سوپ‌های آماده، بمب‌های سدیم هستند که فشار خون را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهند.

این متخصص تغذیه، حد استاندارد مصرف نمک را کمتر از ۵ گرم (یک قاشق چای‌خوری) در روز اعلام کرد و افزود: برای تغییر ذائقه، بیماران می‌توانند از جایگزین‌های طبیعی و طعم‌دهنده‌های گیاهی مانند سیر، پیاز، سبزیجات معطر و اسیدهای طبیعی نظیر آبلیموی تازه و سرکه سیب استفاده کنند.

وی، کاهش وزن را یکی از موثرترین راهکارهای غیردارویی دانست و گفت: کاهش تنها ۵ تا ۱۰ درصد از وزن بدن، اثری معادل داروهای درمانی دارد. این اقدام باعث کاهش بار کاری قلب، رفع التهاب عروق و بهبود مقاومت به انسولین می‌شود.

معصومی همچنین در خصوص مصرف محرک‌ها هشدار داد: اگرچه مصرف متعادل قهوه (۱ تا ۲ فنجان) برای اکثر افراد بلامانع است، اما نوشیدنی‌های انرژی‌زا به دلیل حجم بالای کافئین و قند، برای بیماران مبتلا به فشار خون توصیه نمی‌شود.

وی بر ضرورت تداوم در تغییرات کوچک تاکید کرد و از بیماران خواست تا با رعایت نکات تغذیه‌ای، سلامت قلب خود را تضمین کنند و افزود: مطالعه برچسب محصولات و انتخاب گزینه‌های کم‌سدیم، مصرف میان‌وعده سالم با جایگزینی تنقلات شور با مغزهای خام (بادام و گردو) مصرف موز، اسفناج، گوجه‌فرنگی و حبوبات و در بیماران کلیوی با مشورت پزشک می‌توانند به کنترل فشارخون در کنار مصرف دارو ها کمک کند.

معصومی خاطرنشان کرد: درمان فشار خون تنها در نسخه پزشک خلاصه نمی‌شود؛ سبک زندگی و نوع تغذیه، در واقع مهم‌ترین داروی هر بیمار است که می‌تواند از قلب در برابر خطرات بزرگ محافظت کند.