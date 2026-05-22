۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۰۳

هشدار نسبت به بمب‌های سدیم در غذاهای فرآوری‌ شده

یک متخصص تغذیه بالینی، نسبت به مصرف بمب‌های سدیم در وجود غذاهای فرآوری‌ شده هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، سید جلیل معصومی، ژیم غذایی DASH (رویکردهای تغذیه‌ای برای توقف فشارخون) را فراتر از یک برنامه غذایی ساده دانست و اظهار داشت: این رژیم یک الگوی علمی است که بر حداکثرسازی مصرف ریزمغذی‌هایی نظیر پتاسیم، کلسیم و منیزیم تمرکز دارد.

وی در تشریح مکانیسم اثر این رژیم افزود: این عناصر با خنثی کردن اثرات مخرب سدیم، به شل شدن دیواره عروق و کاهش مقاومت در برابر جریان خون کمک می‌کنند. پایه اصلی این رژیم شامل میوه‌ها، سبزیجات تازه، غلات کامل، حبوبات و لبنیات کم‌چرب است.

معصومی با اشاره به اینکه حذف نمکدان از سفره به تنهایی کافی نیست، تصریح کرد: تحقیقات نشان می‌دهد بیش از ۷۰ درصد نمک دریافتی بدن به صورت پنهان و از طریق غذاهای فرآوری‌شده وارد سیستم گوارش می‌شود. سوسیس، کالباس، انواع کنسروها، چیپس و سوپ‌های آماده، بمب‌های سدیم هستند که فشار خون را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهند.

این متخصص تغذیه، حد استاندارد مصرف نمک را کمتر از ۵ گرم (یک قاشق چای‌خوری) در روز اعلام کرد و افزود: برای تغییر ذائقه، بیماران می‌توانند از جایگزین‌های طبیعی و طعم‌دهنده‌های گیاهی مانند سیر، پیاز، سبزیجات معطر و اسیدهای طبیعی نظیر آبلیموی تازه و سرکه سیب استفاده کنند.

وی، کاهش وزن را یکی از موثرترین راهکارهای غیردارویی دانست و گفت: کاهش تنها ۵ تا ۱۰ درصد از وزن بدن، اثری معادل داروهای درمانی دارد. این اقدام باعث کاهش بار کاری قلب، رفع التهاب عروق و بهبود مقاومت به انسولین می‌شود.

معصومی همچنین در خصوص مصرف محرک‌ها هشدار داد: اگرچه مصرف متعادل قهوه (۱ تا ۲ فنجان) برای اکثر افراد بلامانع است، اما نوشیدنی‌های انرژی‌زا به دلیل حجم بالای کافئین و قند، برای بیماران مبتلا به فشار خون توصیه نمی‌شود.

وی بر ضرورت تداوم در تغییرات کوچک تاکید کرد و از بیماران خواست تا با رعایت نکات تغذیه‌ای، سلامت قلب خود را تضمین کنند و افزود: مطالعه برچسب محصولات و انتخاب گزینه‌های کم‌سدیم، مصرف میان‌وعده سالم با جایگزینی تنقلات شور با مغزهای خام (بادام و گردو) مصرف موز، اسفناج، گوجه‌فرنگی و حبوبات و در بیماران کلیوی با مشورت پزشک می‌توانند به کنترل فشارخون در کنار مصرف دارو ها کمک کند.

معصومی خاطرنشان کرد: درمان فشار خون تنها در نسخه پزشک خلاصه نمی‌شود؛ سبک زندگی و نوع تغذیه، در واقع مهم‌ترین داروی هر بیمار است که می‌تواند از قلب در برابر خطرات بزرگ محافظت کند.

کد مطلب 6837760
حبیب احسنی پور

    IR ۱۶:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۱
      0 0
      پاسخ
      واقعا عالی فشار خون همان فشار زندگی هست که با همدم خوب تقسیم میشود

