مشاهده خرس سیاه آسیایی در خیابان شهر گوهران بشاگرد

علی حسینزاده در گفتوگو با مهر با اشاره به اینکه تاکنون هیچگونه آسیب یا خسارتی از این حادثه گزارش نشده است، افزود: حضور برخی گونههای حیاتوحش در حاشیه یا داخل مناطق مسکونی در برخی مواقع طبیعی است و لازم است شهروندان در صورت مشاهده اینگونه حیوانات، از نزدیک شدن و ایجاد هیاهو خودداری کنند و موضوع را سریعاً به اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.
وی با بیان اینکه خرسها نقش مهمی در حفظ تعادل طبیعت دارند، اظهار کرد: حفاظت از زیستگاهها و رعایت اصول همزیستی با حیاتوحش میتواند از بروز چنین رخدادهایی جلوگیری کند.
