سقاب اصفهانی: مدل رفتاری در جنگ اقتصادی باید تغییر کند

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل سقاب اصفهانی بعدازظهر جمعه در نشست شورای اداری استان اصفهان، با اشاره به شرایط خاص کشور در مقابله با فشارهای زیرساختی دشمن، اظهار کرد: تمامی ارکان جامعه، از مردم تا مدیران عالی، باید بپذیرند که در یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی قرار داریم. در چنین شرایطی، شیوه‌های سنتی و نگاه‌های جزیره‌ای دیگر کارآمد نیست و باید با عبور از عادت‌های هفتاد ساله نظام اداری، به سمت مدیریت غیرمتمرکز حرکت کنیم.



واگذاری اختیارات به استان‌ها؛ فرصتی برای بهینه‌سازی انرژی



وی با اشاره به مصوبه اخیر شورای نگهبان، این قانون را گامی مترقی برای تمرکززدایی دانست و افزود: خوشبختانه با تصویب این اساسنامه، اختیارات لازم به استان‌ها تفویض شده است. ما نباید فریب هیاهوی رسانه‌ای دشمن را بخوریم؛ بلکه باید با تمرکز بر اقدامات بنیادین، ساختار مصرف انرژی را اصلاح کنیم. اقدامات سطحی، پاسخگوی عمق بحران نیست و باید با تغییر مدل‌های رفتاری در سطح کلان، به بهینه‌سازی واقعی دست یابیم.



تشکیل صندوق‌های استانی؛ راهکار عملیاتی صرفه‌جویی



سقاب اصفهانی با یادآوری ظرفیت‌های تاریخی اصفهان در مدیریت مصرف، نظیر فرهنگ قنات، بر لزوم بهره‌گیری از پتانسیل‌های انرژی خورشیدی در این استان تأکید کرد و گفت: مدیران استانی موظف‌اند با تشکیل صندوق‌های استانی، منابع حاصل از صرفه‌جویی انرژی را مدیریت کنند. طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته، ۷۰ درصد از عواید حاصل از صرفه‌جویی به سرمایه‌گذاران اختصاص یافته و ۳۰ درصد باقی‌مانده صرف بازسازی زیرساخت‌های استانی خواهد شد.



وی خاطرنشان کرد: تغییر عادت‌های ریشه‌دار اداری دشوار است و یک‌شبه رخ نمی‌دهد، اما این قانون جدید، ریل‌گذاری درستی برای آینده است تا با ایجاد نظام انگیزشی صحیح، وضعیت زیرساخت‌های کشور سال به سال بهبود یابد.