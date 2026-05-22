وزش باد پدیده غالب اصفهان در هفته نخست خرداد؛ دما تغییری ندارد 

حجتالله علیعسکریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آسمان استان اصفهان از امروز تا چهارشنبه ششم خردادماه، صاف تا قسمتی ابری پیشبینی میشود و در ساعات بعد از ظهر و عصر وزش باد به نسبت شدید پدیده غالب خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت پیش رو تغییر محسوسی ندارد، افزود: خور و بیابانک با بیشینه دمای ۳۷ درجه سلسیوس بالای صفر و میمه با کمینه دمای ۹ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان پیشبینی میشود.
به گفته کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی، بیشینه دمای شهر اصفهان (مرکز استان) نیز در گرمترین ساعات امروز به ۳۲ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن در خنکترین ساعات بامداد شنبه دوم خردادماه به ۱۷ درجه سلسیوس بالای صفر میرسد.
نظر شما