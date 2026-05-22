سلیمی: بیش از هزار نفر در کاروان سلامت گیلان خدمات رایگان دریافت کردند

هادی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گسترش خدمات بشردوستانه و ارتقای سطح سلامت جامعه، اظهار کرد: کاروان سلامت هلال احمر با مشارکت جمعی از پزشکان متخصص، نهادهای حمایتی و داوطلبان حوزه سلامت در شهرستان‌های استان برگزار شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان افزود: این برنامه با هدف ارائه خدمات درمانی، آموزشی و حمایتی به اقشار مختلف جامعه اجرا گردید و توانست خدمات ارزشمندی را به جامعه هدف ارائه دهد.

ارائه خدمات درمانی و دارویی به بهره‌وران

سلیمی با اشاره به برگزاری کاروان‌های سلامت در شهرستان‌های املش، رودبار، تالش، شفت، آستانه اشرفیه و رضوانشهر گفت: طی این مدت، یک هزار و ۳۵۰ نفر از خدمات درمانی بهره‌مند گشتند.

وی افزود: در همین راستا مبلغ ۲ میلیارد و ۵۴۸ میلیون و ۴۶۶ هزار و ۸۹۰ تومان دارو به صورت رایگان در اختیار بیماران قرار گرفت.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر تصریح کرد: ۲۲ پزشک متخصص شامل دندانپزشک، جراح عمومی، متخصص زنان، متخصص ارتوپد، متخصص اعصاب و روان، متخصص قلب و عروق، پزشک عمومی، ماما و روانشناس در این کاروان‌ها به ارائه خدمات پرداختند.

توزیع بسته‌های معیشتی و اجرای طرح‌های حمایتی

سلیمی با اشاره به اقدامات حمایتی این طرح گفت: ۱۲۰ بسته معیشتی به ارزش ۳۶۰ میلیون تومان میان جامعه هدف توزیع شد.

وی با اشاره به مشارکت دستگاه‌های اجرایی در اجرای طرح افزود: این برنامه با همکاری شبکه بهداشت، جامعه پزشکی، اورژانس اجتماعی، کمیته امداد و بهزیستی انجام شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان ادامه داد: علاوه بر خدماتی چون توزیع سبدهای معیشتی، اجرای طرح نیابت دوستدار کودک، حضور تیم سحر سازمان جوانان، عضوگیری، آموزش امداد و کمک‌های اولیه، آموزش نکات اجتماعی توسط اورژانس و آموزش بهداشت محیط با حضور بخشداران، دهیاران و مسئولین روستاها و همکاری فرمانداران و بسیج به مرحله اجرا درآمد.

سلیمی در پایان خاطرنشان کرد: در این راستا، دیدار با خانواده معظم شهدا نیز به عنوان یکی از برنامه‌های محوری در دستور کار قرار گرفت و اجرا شد.