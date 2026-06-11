نیک بین: اتحاد ملی مهمترین نیاز کشور در شرایط کنونی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جواد نیک بین ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان کاشمر اظهار کرد: سطح تهدیدات نظامی علیه کشور در روزهای اخیر افزایش یافته و فشارهای آمریکا و رژیم صهیونیستی همچنان ادامه دارد، اما جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر توان دفاعی، امنیتی و حمایت مردمی، مقتدرانه در برابر این تهدیدات ایستاده است.

نماینده مردم کاشمر، بردسکن، خلیل آباد و کوهسرخ در مجلس شورای اسلامی افزود: در هفته های گذشته و در سفرهایی که به برخی کشورها داشته ایم، به وضوح مشاهده کردیم که ایران دیگر تنها به عنوان یک قدرت منطقه ای شناخته نمی‌شود، بلکه بسیاری از کشورها آن را یک ابرقدرت نوظهور میدانند.

وی با تأکید براینکه ملت ایران در سالهای اخیر هزینه های سنگینی را برای حفظ استقلال و عزت خود پرداخت کرده اما همین مقاومت موجب شده است که جایگاه کشور در عرصه بینالمللی ارتقا یابد گفت: برخلاف تصور برخی افراد، هرگونه تنش در منطقه و محدودیت در مسیرهای انرژی، آثار مستقیمی بر اقتصاد آمریکا و اروپا دارد و افزایش قیمت انرژی، رشد تورم و فشار بر شرکتهای بزرگ اقتصادی از جمله پیامدهای این شرایط است و تابآوری جوامع غربی در برابر چنین فشارهایی کمتر از ملت ایران است.

نیک بین ادامه داد: ملت ایران در ماههای اخیر بار دیگر وحدت و انسجام خود را به نمایش گذاشته اند و همانگونه که در گذشته با حضور مردم در صحنه موفق بوده ایم، در آینده نیز پیروز خواهیم بود و وعده های الهی شامل حال این ملت خواهد شد.

نماینده مردم کاشمر، بردسکن، خلیل آباد و کوهسرخ در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود درباره فعالیتهای مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بر اساس ملاحظات و تصمیمات امنیتی، شرایط برگزاری جلسات علنی مجلس متفاوت شده است، اما این به معنای تعطیلی مجلس نیست.

وی افزود: کمیسیون های تخصصی مجلس به صورت مستمر فعال هستند و از ابتدای جنگ تاکنون دهها جلسه تخصصی با حضور وزرا، مدیران و مسئولان دستگاههای اجرایی برگزار شده است.

نیک بین با اشاره به حجم بالای مأموریتها و پیگیریهای نمایندگان گفت: نمایندگان مجلس در حوزه های مختلف قانونگذاری، نظارتی و پیگیری مطالبات مردم فعال هستند و هیچگونه وقفه ای در انجام وظایف مجلس ایجاد نشده است.

نماینده مردم کاشمر، بردسکن، خلیل آباد و کوهسرخ در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به وضعیت اعتبارات عمرانی شهرستان کاشمر گفت: با وجود کاهش اعتبارات در بسیاری از نقاط کشور، اعتبارات برخی پروژه های مهم منطقه افزایش قابل توجهی داشته است.

وی افزود: پروژه هایی که در ردیف های ملی و پیوست بودجه کشور قرار میگیرند از امکان جذب اعتبارات بیشتری برخوردار هستند و باید تلاش شود طرحهای مهم شهرستان در این مسیر قرار گیرند.

نیک بین با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی در شرایط حساس کنونی گفت: امروز مهمترین نیاز کشور، حفظ انسجام و همدلی میان مسئولان و مردم است.

نماینده مردم کاشمر، بردسکن، خلیل آباد و کوهسرخ در مجلس شورای اسلامی افزود: دولت، مجلس و قوه قضائیه باید در کنار یکدیگر برای حل مشکلات کشور تلاش کنند و در عین حال با متخلفان، محتکران و افرادی که در شرایط بحرانی موجب فشار بر مردم میشوند، برخورد قانونی صورت گیرد.

وی تصریح کرد: هرگونه تلاش برای ایجاد اختلاف میان مسئولان ارشد کشور و طرح موضوعاتی همچون استعفا یا تضعیف ارکان نظام، در راستای اهداف دشمنان است و باید نسبت به این موضوع هوشیار بود.

نیک بین خاطرنشان کرد: امروز میان ارکان مختلف نظام وحدت و هماهنگی مناسبی وجود دارد و همه مسئولان با تمام توان در مسیر خدمت به مردم و عبور کشور از شرایط حساس کنونی تلاش میکنند.