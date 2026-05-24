۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۴۰

امروز باید بیش از هر زمان دیگری بر انسجام ملی تمرکز کرد 

مشهد- نماینده ولی‌فقیه در سپاه امام رضا (ع) با تأکید بر اینکه امروز باید بیش از هر زمان دیگری بر انسجام ملی تمرکز کرد، گفت: دشمن در جنگ شناختی به دنبال ایجاد اختلاف در میان جامعه است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رستگار شامگاه یکشنبه در مراسم تجلیل و تقدیر از شهدای جنگ رمضان با اشاره به حضور حماسی و با بصیرت مردم در برهه‌های حساس انقلاب، اظهار کرد: ملت ایران با حضور در صحنه و ایستادگی در برابر توطئه‌های دشمن، بارها نقشه‌های آنان را نقش بر آب کرده‌اند.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه امام رضا (ع) تصریح کرد: این حضور مداوم در خیابان‌ها و استقامت در چهل و هفت سال گذشته، جایگاه جمهوری اسلامی را در مقیاس منطقه‌ای و بین‌المللی ارتقا داده و ایران را به قدرت چهارم جهان تبدیل کرده است.

وی با تأکید بر اینکه امروز باید بیش از هر زمان دیگری بر انسجام ملی تمرکز کرد، افزود: دشمن در جنگ شناختی خود به دنبال ایجاد اختلاف و دلسردی در میان جامعه است.

رستگار ضمن دعوت مردم به اعتماد به مسئولان نظام، تأکید کرد که تمامی امور کشور با تدبیر و فرماندهی مقام معظم رهبری در حال هدایت است.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه امام رضا (ع) با استناد به چهار دلیلِ تجربه ۴۷ ساله انقلاب، اعترافات نظریه‌پردازان غربی همچون کیسینجر درباره عقبه ایدئولوژیک جمهوری اسلامی، و فرمایشات امامین انقلاب، تصریح کرد: انقلاب اسلامی صاحب اصلی دارد و به انقلاب حضرت مهدی (عج) متصل خواهد شد.

وی با تأکید بر نقش کلیدی مردم در حفظ این میراث گران‌بها، خاطرنشان کرد: امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری بارها اطمینان داده‌اند که این انقلاب پایدار خواهد ماند، مشروط بر اینکه مردم همچنان در صحنه حضور داشته باشند و با استقامت، سختی‌ها را پشت سر بگذارند.

