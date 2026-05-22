به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محی‌الدین احمد میرمرشدی شامگاه جمعه در هشتادو چهارمین شب تجمع مردم یاسوج در سخنانی با تشریح سیاست‌های آمریکا در جهان، اظهار کرد: ساختار آمریکا از ابتدای شکل‌گیری بر پایه خشونت، تجاوز و سلطه بنا شده و این کشور با قتل‌عام بومیان آمریکا و به بردگی کشیدن سیاه‌پوستان، مسیر قدرت‌طلبی خود را آغاز کرد.

وی با بیان اینکه آمریکا طی بیش از یک قرن گذشته در کشورهای مختلف جهان کودتاهای متعددی طراحی کرده است، افزود: آمریکایی‌ها در حوادث مختلف تاریخی از جمله کودتای ۲۸ مرداد علیه ملت ایران نقش مستقیم داشتند و رژیم پهلوی را بار دیگر بر مردم ایران تحمیل کردند.

نماینده سابق ولی‌فقیه در هوا فضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: آمریکا از جنگ‌های جهانی برای توسعه صنایع نظامی و اقتصادی خود استفاده کرد و با ایجاد جنگ در کشورهای مختلف، منافع خود را دنبال می‌کرد.

وی با اشاره به شکل‌گیری رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی گفت: آمریکا رژیم صهیونیستی را برای تأمین منافع خود در منطقه غرب آسیا ایجاد و حمایت کرد تا بتواند بر کشورهای منطقه تسلط داشته باشد.

حجت الاسلام میرمرشدی تصریح کرد: امام خمینی(ره) از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی، مسیر مقابله با استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی را مشخص کرد و با تبدیل سفارت اسرائیل به سفارت فلسطین، حمایت جمهوری اسلامی از ملت فلسطین را به جهان اعلام کرد.

وی افزود: دشمنان انقلاب اسلامی پس از ناکامی در مقابله مستقیم، جنگ تحمیلی، تحریم، تجزیه‌طلبی و ناامنی در مناطق مختلف کشور را در دستور کار قرار دادند، اما ملت ایران با ایستادگی و تبعیت از ولایت فقیه، همه توطئه‌ها را خنثی کرد.

نماینده سابق ولی‌فقیه در هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به تحولات منطقه بیان کرد: آمریکا در سال‌های اخیر به دنبال تجزیه کشورهای منطقه از جمله ایران، عراق، سوریه و لبنان بود، اما محور مقاومت با قدرت در برابر این طرح‌ها ایستاد.

وی تأکید کرد: حزب‌الله لبنان و جریان مقاومت توانستند در جنگ‌های مختلف رژیم صهیونیستی را با شکست مواجه کنند و اقتدار جبهه مقاومت را به نمایش بگذارند.

حجت الاسلام میرمرشدی اضافه کرد: ملت ایران در برابر فشارها، تحریم‌ها و تهدیدهای دشمن عقب‌نشینی نکرده و امروز نیز با وحدت و حضور در صحنه، نقشه‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی را ناکام گذاشته است.