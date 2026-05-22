۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۱۴

جمهوری اسلامی پروژه‌های آمریکا برای تجزیه منطقه را شکست داد

یاسوج-نماینده سابق ولی‌فقیه در هوا فضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: دشمنان انقلاب اسلامی طی سال‌های گذشته با جنگ و تحریم به دنبال تضعیف ایران بودند، اما نقشه آنها شکست خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محی‌الدین احمد میرمرشدی شامگاه جمعه در هشتادو چهارمین شب تجمع مردم یاسوج در سخنانی با تشریح سیاست‌های آمریکا در جهان، اظهار کرد: ساختار آمریکا از ابتدای شکل‌گیری بر پایه خشونت، تجاوز و سلطه بنا شده و این کشور با قتل‌عام بومیان آمریکا و به بردگی کشیدن سیاه‌پوستان، مسیر قدرت‌طلبی خود را آغاز کرد.

وی با بیان اینکه آمریکا طی بیش از یک قرن گذشته در کشورهای مختلف جهان کودتاهای متعددی طراحی کرده است، افزود: آمریکایی‌ها در حوادث مختلف تاریخی از جمله کودتای ۲۸ مرداد علیه ملت ایران نقش مستقیم داشتند و رژیم پهلوی را بار دیگر بر مردم ایران تحمیل کردند.

نماینده سابق ولی‌فقیه در هوا فضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: آمریکا از جنگ‌های جهانی برای توسعه صنایع نظامی و اقتصادی خود استفاده کرد و با ایجاد جنگ در کشورهای مختلف، منافع خود را دنبال می‌کرد.

وی با اشاره به شکل‌گیری رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی گفت: آمریکا رژیم صهیونیستی را برای تأمین منافع خود در منطقه غرب آسیا ایجاد و حمایت کرد تا بتواند بر کشورهای منطقه تسلط داشته باشد.

حجت الاسلام میرمرشدی تصریح کرد: امام خمینی(ره) از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی، مسیر مقابله با استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی را مشخص کرد و با تبدیل سفارت اسرائیل به سفارت فلسطین، حمایت جمهوری اسلامی از ملت فلسطین را به جهان اعلام کرد.

وی افزود: دشمنان انقلاب اسلامی پس از ناکامی در مقابله مستقیم، جنگ تحمیلی، تحریم، تجزیه‌طلبی و ناامنی در مناطق مختلف کشور را در دستور کار قرار دادند، اما ملت ایران با ایستادگی و تبعیت از ولایت فقیه، همه توطئه‌ها را خنثی کرد.

نماینده سابق ولی‌فقیه در هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به تحولات منطقه بیان کرد: آمریکا در سال‌های اخیر به دنبال تجزیه کشورهای منطقه از جمله ایران، عراق، سوریه و لبنان بود، اما محور مقاومت با قدرت در برابر این طرح‌ها ایستاد.

وی تأکید کرد: حزب‌الله لبنان و جریان مقاومت توانستند در جنگ‌های مختلف رژیم صهیونیستی را با شکست مواجه کنند و اقتدار جبهه مقاومت را به نمایش بگذارند.

حجت الاسلام میرمرشدی اضافه کرد: ملت ایران در برابر فشارها، تحریم‌ها و تهدیدهای دشمن عقب‌نشینی نکرده و امروز نیز با وحدت و حضور در صحنه، نقشه‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی را ناکام گذاشته است.

