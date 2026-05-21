ملت ایران آمریکا و رژیم صهیونیستی را در جنگ رمضان به زانو درآورد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محی‌الدین احمد میرمرشدی شامگاه پنجشنبه در اجتماع شب هشتاد و سوم مردم شهرستان مارگون با اشاره به دستگیری و مجازات دشمنان و وابستگان آنها، اظهار کرد: ملت ما برای ظهور امام زمان (عج) به میدان آمده‌اند و بسترساز این ظهور بزرگ هستند.

وی افزود: امروز هر کسی به زیارت امام رضا (ع) می‌رود، حتماً مزار شهید رئیسی را نیز زیارت می‌کند و یاد یاران او، شهید حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه محبوب و استکبارستیز کشورمان، زنده است.

نماینده سابق مقام معظم رهبری در نیروی هوافضا با بیان اینکه شهید امیرعبداللهیان در مذاکرات هرگز عقب‌نشینی نکرد و حقوق ملت ایران را پاس داشت، ادامه داد: شهدای دیگر خدمت، از جمله سردار موسوی، استاندار و امام جمعه محبوب آذربایجان نیز هر یک خدمات بزرگی داشتند و جای سخن فراوان دارند.

وی با اشاره به گذشت ۸۳ روز از حمله جنایتکارانه آمریکا به کشورمان و پشت سر گذاشتن ۴۰ روز جنگ سخت، تصریح کرد: فرزندان ملت در فراجا، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، ارتش جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و نیروهای رزمنده، تمامی منافع آمریکا در منطقه را هدف قرار دادند.

وی افزود: امارات، کویت، بحرین، عربستان، اردن، قطر و حتی عمان نیز از ضربات رزمندگان اسلام در امان نماندند و بخش‌هایی از زیرساخت‌های آنها آسیب دید.

حجت الاسلام میرمرشدی رژیم صهیونیستی را آغازگر جنگ دانست و خاطرنشان کرد: ملت ایران در این ۴۰ روز جنگ سخت با دو قدرت اتمی دنیا مقابله کرد و دشمنان دریافتند که ملت ایران تسلیم‌پذیر نیست و رزمندگان ما اهل سازش نیستند.

وی تاکید کرد: شعار «نه سازش، نه تسلیم، نبرد با آمریکا» همچنان شعار ملت ایران است و امروز نیز این شعار تکرار می‌شود.

نماینده سابق رهبری در هوافضا با اشاره به ادعای برتری آمریکا پس از فروپاشی شوروی، اظهار داشت: تنها مانعی که آمریکا را در منطقه با چالش مواجه کرد، انقلاب اسلامی و آرمان‌های امام خمینی (ره) بود. آمریکا هرچه تلاش کرد نتوانست جمهوری اسلامی را از مسیر خود منحرف کند.

وی ادامه داد: آمریکا جنگ تحمیلی را بر ملت ایران تحمیل کرد، به دنبال تجزیه کشور بود و از ابتدای انقلاب نیز اموال و دارایی‌های ایران را بلوکه کرد.

حجت الاسلام میرمرشدی با اشاره به تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی گفت: رؤسای جمهور آمریکا از هر دو حزب برای فروپاشی ایران برنامه‌ریزی کردند و حتی طرح تجزیه ایران را دنبال می‌کردند، اما موفق نشدند.

وی افزود: با تدابیر امام راحل و تلاش دانشمندان ایرانی، ایران به یک قدرت هسته‌ای تبدیل شد و شعار «انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست» تحقق یافت.

نماینده سابق رهبری در هوافضا خاطرنشان کرد: با وجود تحریم‌ها، زیرساخت‌های کشور در حوزه برق، آب، گاز، جاده، کشتیرانی و تسلط دریایی تقویت شد و جمهوری اسلامی به یک قدرت منطقه‌ای تبدیل شد.

وی تصریح کرد: در جنگ ۴۰ روزه اخیر، قدرت نظامی جمهوری اسلامی با موشک‌ها و پهپادهای ایرانی ضربات سنگینی به رژیم صهیونیستی وارد کرد و این رژیم بخش مهمی از توان بازدارندگی خود را از دست داد.

حجت الاسلام میرمرشدی همچنین از دستگیری عناصر وابسته به موساد خبر داد و گفت: در بهمن‌ماه ۱۴۰۲، وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و نیروهای اطلاعاتی فراجا هسته‌های مرکزی مزدوران و خائنان۱ به وطن را شناسایی و دستگیر کردند.