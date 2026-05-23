۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۳

نماینده عراقی: توافق با آمریکا سودی برای ما نداشته است

نماینده پارلمان عراق از توافق نامه راهبردی امضا شده میان بغداد و واشنگتن به شدت انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، نور عادل نماینده پارلمان عراق تاکید کرد، توافق راهبردی امضا شده میان بغداد و واشنگتن دستاوردی برای عراق نداشته و خواسته های این کشور را طی سال های گذشته محقق نکرده است.

وی اضافه کرد، شکست این توافق ثابت شده و چیزی جز تجاوزات پی در پی علیه حاکمیت عراق به دنبال نداشته است. مفاد این توافق نامه عملی نشده و شاهد هیچ تعادل واقعی در روابط دو جانبه با آمریکا نیستیم.

عادل بیان کرد: آمریکا از این توافق نامه برای اجرای خواسته های خود و مداخله در امور داخلی عراق سوء استفاده می کند به جای آن که حمایت های واقعی از کشور در زمینه های اقتصادی و توسعه به عمل آورد. باید در تمام توافقنامه های سیاسی و امنیتی با واشنگتن بازنگری شود.

