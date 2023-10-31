به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در سفر به دوحه و پس از دیدار با مقامات عالی قطر، با اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی و برخی اعضای برجسته سیاسی جنبش فلسطینی حماس دیدار و گفت‌وگو کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان با اظهار درودهای خود به شهدای فلسطین خاصه شهدای مظلوم جنگ جاری علیه غزه گفت: تردیدی نیست که ملت و مقاومت فلسطین پیروز قطعی میدان است و رژیم صهیونیستی فرو ریخته است و نتیجه قطعی این نبرد نیز چیزی جز پیروزی قاطع ملت و مقاومت فلسطین نخواهد بود.

وزیر امور خارجه کشورمان افزود منطقه در مرحله اتخاذ یک تصمیم بسیار مهم قرار دارد و گروه‌های مقاومت در منطقه خود تصمیم می‌گیرند و لزوماً در انتظار تصمیم‌های سیاسی باقی نمی‌مانند، فلذا در صورت استمرار جنایات جنگی رژیم صهیونیستی و گسترده شدن دامنه درگیری و جنگ، هیچ طرفی از دامنه تأثیرات و پیامدهای آن به دور نخواهد بود.

آمریکا در جایگاهی نیست که دیگران را به خویشتنداری دعوت کند

امیرعبداللهیان افزود: دولت آمریکا برغم توصیه به دیگران به خویشتنداری، خود عملاً یک طرف جنگ است و در جایگاهی نیست که دیگران را به خویشتنداری دعوت کند.

وزیر امور خارجه کشورمان آرای حمایتی کشورهای جهان از فلسطین در اجلاس اخیر مجمع عمومی سازمان ملل متحد و نیز تظاهرات و اجتماعات ضداسرائیلی بی سابقه ملت‌ها در کشورهای مختلف منطقه، اروپا و آمریکا را نشان دهنده اوج تنفر جهانی از رژیم صهیونیستی و حامیان آن و نیز گستره جهانی حامیان ملت فلسطین دانست.



وزیر امور خارجه کشورمان آقای هنیه و مسئولان سیاسی جنبش حماس را در جریان تلاش‌های دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی و سازمان ملل متحد و نیز برخی ابتکارات در سطح کشورهای اسلامی در حمایت از فلسطین با هدف پایان دادن به جنایات جنگی رژیم صهیونیستی و شکستن محاصره ضد انسانی علیه غزه قرار داد.

اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس نیز در این دیدار با تشریح آخرین وضعیت تحولات غزه خاصه جنایات بی سابقه رژیم صهیونیستی علیه شهروندان غزه گفت: نبرد الاقصی صفحات عزت فلسطین و امت اسلامی را ترسیم می‌کند.

هنیه افزود: ما پیگیر تلاش‌های ارزشمند جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور و شخص وزیر امور خارجه ایران در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی و سازمان ملل متحد برای حمایت از ملت فلسطین هستیم و تشکر قلبی خود و ملت فلسطین را از این تلاش‌ها اعلام می‌کنیم.



رئیس دفتر سیاسی حماس افزود: مقاومت فلسطین در اوج توانمندی و اقتدار قرار دارد، فلذا رژیم اشغالگر به جای درگیر شدن با نیروهای مقاومت، حمله به شهروندان فلسطینی را همچنان در برنامه خود دارد و تاکنون حجم مواد منفجره‌ای که در غزه علیه شهروندان و اماکن مسکونی غزه به کار برده، بزرگ‌تر از حجم بمب اتمی آمریکا در هیروشیما است و این حملات با حمایت کامل آمریکا و برخی کشورهای اروپایی در حال انجام است.



هنیه گفت: اقدام آمریکا در گسیل ناوها و نیروهای خود به منطقه و هشدار به دیگران، با هدف باز کردن دست صهیونیست‌ها در تداوم جنایات وحشیانه آنها علیه غزه صورت می‌گیرد.



هنیه با قرائت برخی آیات قرآن کریم، گفت: ما اطمینان داریم که در شدیدترین و سخت‌ترین حالات و شرایط، خداوند صبر و سکینه و نصرت خود را بر مؤمنان نازل می‌کند و این بشارت‌ها از موجبات پیروزی قطعی ما در نبرد جاری است.