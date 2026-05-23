شهادت چند فلسطینی درحملات گسترده صهیونیستها به نوار غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، جنگنده های ارتش رژیم صهیونیستی طی این حملات، منازل مسکونی در اردوگاه‌های البریج و النصیرات را هدف قرار دادند که علاوه بر تخریب گسترده خانه‌ها، به ساختمان‌های مجاور نیز آسیب رسید.

بر اساس این گزارش، دراین حملات چند نفر شهید و تعدادی مجروح شده‌اند.

همزمان، نیروهای اسرائیلی با آتش توپخانه و تیراندازی سنگین مناطق شرقی محله الشجاعیه در شرق شهر غزه را زیر آتش گرفتند.

علاوه بر آن، جنوب شرق خانیونس نیز هدف حملات توپخانه‌ای قرار گرفت.

این حملات بخشی از نقض روزانه توافق آتش‌بس است که از ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ به اجرا درآمده است.

درهمین ارتباط، منابع محلی و شاهدان عینی گزارش دادند که ارتش اسرائیل پس از هشدارها برای تخلیه دو بلوک مسکونی، دو خانه را در اردوگاه‌های البریج و النصیرات در مرکز نوار غزه هدف قرار داد.

در آخرین تحولات، منابع پزشکی گزارش دادند که لوی باسل (۲۷ ساله) فلسطینی در بمباران شرق شهر غزه توسط جنگنده های اسرائیلی، شهید و تعدادی دیگر زخمی شدند.

شاهدان عینی گفتند که درحمله ای دیگر، یک موتورسیکلت در منطقه عسقوله در محله الزیتون، شرق شهر غزه هدف قرار داد که به شهادت یک نفر و زخمی شدن چندین نفر منجر شد.

پیش از این، منابع پزشکی اعلام کرده بودند که رافت عادل بریقه، شهروند فلسطینی ۴۲ ساله، در حمله پهپادی جنگنده های اسرائیلی به شمال غربی رفح، در جنوب نوار غزه، شهید شده است.



شاهدان عینی گزارش دادند که یک پهپاد کوادکوپتر بمبی را به سمت یک چوپان در منطقه الشکوش در غرب رفح شلیک کرد که به شهادت او منجر شد.

به گفته شاهدان، همزمان، توپخانه اسرائیل مناطق شرقی شهر خان یونس (جنوب) را به شدت گلوله باران کرد.

بر اساس بیانیه‌ای که وزارت بهداشت فلسطین روز پنجشنبه منتشر کرد، از زمان اجرایی شدن این توافق، ارتش اسرائیل در جریان نقض آن از طریق گلوله‌باران و تیراندازی، ۸۸۳ فلسطینی شهید و ۲۶۴۸ نفر زخمی شده اند.

این توافق دو سال پس از جنگ نسل‌کشی که تل آویو در ۸ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز کرد و بعدها به اشکال مختلف ادامه یافت، حاصل شد و بیش از ۷۲۰۰۰ شهید فلسطینی، بیش از ۱۷۲۰۰۰ زخمی و ویرانی گسترده‌ را برجای گذاشت که ۹۰ درصد از زیرساخت‌های غیرنظامی را تحت تأثیر قرار داد.

