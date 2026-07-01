حملات پهپادی رژیم صهیونیستی به غزه؛ سه فلسطینی شهید شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، حملات پهپادی ارتش رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه عصر سه‌شنبه دست‌کم سه فلسطینی، از جمله یک کودک، را به شهادت رساند و ۱۹ نفر دیگر را زخمی کرد.

منابع پزشکی و شاهدان عینی اعلام کردند: حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به منطقه المواصی در غرب خان‌یونس، سه شهید و ۱۷ مجروح بر جای گذاشت.

همچنین در شمال نوار غزه، دو فلسطینی در دو حمله جداگانه پهپادی به منازل مسکونی در منطقه الفلوجه در اردوگاه جبالیا و محله شیخ رضوان شهر غزه به شدت زخمی شدند.

شاهدان تأکید کردند: این حملات مناطقی را هدف قرار داده که خارج از محدوده استقرار نیروهای رژیم صهیونیستی و مشمول توافق آتش‌بس بوده است.

در حمله‌ای دیگر، نیروهای امدادی پیکر یک فلسطینی را که در حمله هوایی پیشین رژیم صهیونیستی در نزدیکی میدان کویت در محله الزیتون شهر غزه به شهادت رسیده بود، از زیر آوار خارج کردند.

وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که در نتیجه نقض مکرر توافق آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی، تاکنون یک‌هزار و ۵۳ فلسطینی به شهادت رسیده و سه‌هزار و ۴۰۶ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

در همین حال، جنبش مقاومت اسلامی حماس با استقبال از استقرار نیروهای بین‌المللی در نوار غزه، ابراز امیدواری کرد که این اقدام زمینه‌ساز جداسازی غیرنظامیان فلسطینی از نیروهای اشغالگر و پایان دادن به تجاوزها و نقض‌های مکرر رژیم صهیونیستی باشد.

بر اساس گزارش‌ها، خودروها و تجهیزات لجستیکی نیروهای ثبات بین‌المللی در چارچوب طرح آتش‌بس وارد نوار غزه شده‌اند و تصاویر منتشرشده، ورود این تجهیزات به منطقه را نشان می‌دهد.

