  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲ خرداد ۱۴۰۵، ۷:۲۶

باراک: بعد از ۲ سال و نیم جنگ حماس، حزب‌الله و ایران شکست نخورده‌اند

باراک: بعد از ۲ سال و نیم جنگ حماس، حزب‌الله و ایران شکست نخورده‌اند

نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی از عملکرد کابینه نتانیاهو در قبال جبهه های جنگ و عدم تحقق اهداف تل آویو انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ایهود باراک، نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی تاکید کرد، پس از دو سال و نیم، حماس هنوز در غزه، حزب الله در لبنان و نظام حاکم در ایران پابرجا هستند.

وی اضافه کرد: توخالی بودن شعارهایی مانند «پیروزی مطلق» و «ما آنها را تا چند نسل نابود کرده ایم» خسارت بار است.

ایهود باراک پیشتر نیز ضمن توصیف نتانیاهو به حیوانی گرفتار شده در تله، هشدار داد: نتانیاهو برای فرار از بحران‌های قضایی و سیاسی به هر اقدامی دست خواهد زد.

وی بیان کرد: اگر نتانیاهو چند روز پیش از انتخابات از شکست خود مطمئن شود، ممکن است جبهه جدیدی علیه ایران، غزه یا کرانه باختری باز کند تا با اعلام وضعیت فوق‌العاده، انتخابات را ۶ ماه به تعویق بیندازد.

کد مطلب 6838055

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها