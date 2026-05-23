به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ایهود باراک، نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی تاکید کرد، پس از دو سال و نیم، حماس هنوز در غزه، حزب الله در لبنان و نظام حاکم در ایران پابرجا هستند.

وی اضافه کرد: توخالی بودن شعارهایی مانند «پیروزی مطلق» و «ما آنها را تا چند نسل نابود کرده ایم» خسارت بار است.

ایهود باراک پیشتر نیز ضمن توصیف نتانیاهو به حیوانی گرفتار شده در تله، هشدار داد: نتانیاهو برای فرار از بحران‌های قضایی و سیاسی به هر اقدامی دست خواهد زد.

وی بیان کرد: اگر نتانیاهو چند روز پیش از انتخابات از شکست خود مطمئن شود، ممکن است جبهه جدیدی علیه ایران، غزه یا کرانه باختری باز کند تا با اعلام وضعیت فوق‌العاده، انتخابات را ۶ ماه به تعویق بیندازد.