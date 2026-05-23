۲ خرداد ۱۴۰۵، ۵:۴۰

جزئیاتی از استعفای مدیر مرکز اطلاعات ملی آمریکا

در حالیکه در ماه‌های اخیر دولت آمریکا شاهد چند استعفا بوده است،مدیر مرکز اطلاعات ملی آمریکا که رسانه ها در ساعت های گذشته از استعفای او خبر دادند،علت استعفای خود را مسائل خانوادگی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس نیوز ، تولسی گابارد، مدیر مرکز اطلاعات ملی آمریکا از سمت خود استعفا داده و از ماه آینده میلادی از سمت خود کناره‌ گیری می‌کند.

مدیر مرکز اطلاعات ملی آمریکا پیش از این در اظهاراتی در سنا، توجیه ترامپ برای آغاز جنگ با ایران را زیر سوال برده بود.

گابارد گفته بود جمع بندی دستگاههای اطلاعاتی آمریکا این است که ایران از زمان جنگ ۱۲ روزه به این سو تلاشی برای افزایش غنی سازی انجام نداده است.

این در حالیست که ترامپ مدعی بود برای رفع یک «تهدید فوری» از سوی ایران در زمینه برنامه هسته‌ای، جنگ را آغاز کرده است.

پیش‌تر چندین مقام دیگر آمریکایی از جمله رئیس مرکز مبارزه با تروریسم، وزیر نیروی دریایی، وزیر کار و رئیس ستاد ارتش از سمت‌های خود استعفا داده‌ بودند.

