به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، یک سرمایهگذار فناوری که سیاست های هوش مصنوعی حامی صنعت در دولت ترامپ را شکل داده بود، در پایان ماه از کاخ سفید جدا خواهد شد.
به گفتهی فردی آشنا با برنامههای «سریرام کریشنان» (Sriram Krishnan)، وی به مقامات دولت اطلاع داده است که قصد دارد سمت خود را به عنوان مشاور ارشد سیاستگذاری هوش مصنوعی کاخ سفید ترک کند تا یک نهاد که بر سیاستهای فناوری تأثیر خواهد گذاشت را تأسیس کند.
این در حالیست که اخیرا «مایک بنکس» رئیس گشت مرزی آمریکا نیز از سمت خود استعفا داده بود.
تولسی گابارد مدیر اطلاعات ملی آمریکا هم پیشتر از سمت خود استعفا کرده است.
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