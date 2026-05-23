یک استعفای جنجالی دیگر؛ مواضع گذشته گابارد علیه دولت ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رسانه‌های آمریکایی پیشتر خروج «تولسی گابارد» مدیر مستعفی مرکز ملی اطلاعات آمریکا از دولت ترامپ را به دلیل اختلاف نظر با وی پیش‌بینی کرده بودند. این در حالی که رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که کاخ سفید او را مجبور به استعفا کرده است.

موضع گیری گابارد در جلسه استماع کنگره در ماه مارس با ادعای دروغین ترامپ که ایران را قبل از شروع حملات آمریکا و تل آویو یک «تهدید قریب‌الوقوع» توصیف کرده بود در تضاد بود. ترامپ پیش از این به اختلاف نظر با گابارد در مورد رویکردهایشان در قبال ایران اشاره کرده بود و در ماه مارس گفته بود که گابارد در قبال تهران با تسامح بیشتری رفتار می کند.

مواضع گابارد در حمایت از روسیه به ویژه در مورد جنگ در اوکراین نیز قابل توجه است. وی همچنین منتقد سرسخت روند مداخلات نظامی نامحدود آمریکا در دهه‌های گذشته بوده است.

آکسیوس نیز گزارش داد تولسی گابارد چندین ماه است که درگیر کشمکش پشت پرده با سازمان سیا در مورد از طبقه‌بندی خارج کردن تعدادی از پرونده‌ها است.

گابارد چهارمین زنی است که پس از پم باندی، دادستان کل، کریستی نوئم، وزیر امنیت داخلی و لوری چاوز-درمر، وزیر کار، در سه ماه گذشته از دولت ترامپ خارج می‌شود.

گابارد از زمان بازگشت ترامپ به قدرت در اوایل سال گذشته، ریاست مرکز اطلاعات ملی را که بر همه سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا نظارت دارد بر عهده داشت. طبق داده‌های موسسه بروکینگز، دولت دوم ترامپ شاهد آمار جابجایی و استعفای نسبتاً بالایی در سمت‌های ارشد خود بوده است. میانگین کلی جابجایی در تیم اصلی مشاوران به ۳۴ درصد رسید و ۲۳ مقام از ۶۸ پست ارشد کنار گذاشته شدند.

این در حالی است که گابارد برای سرپوش گذاشتن بر این استعفا، شرایط جسمی همسرش را دلیل آن دانسته است.