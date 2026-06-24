به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای بی سی، یک ژنرال ارشد دیگر در پنتاگون از وزارت جنگ این کشور خواهد رفت.

بر اساس اعلام این رسانه، انتظار می‌رود ژنرال «کریس دوناهو» (Chris Donahue) به زودی بازنشستگی خود را اعلام کند.

وی در ۱۸ ماه گذشته به عنوان فرمانده ارتش ایالات متحده در اروپا و آفریقا خدمت کرده است.

سابقه کاری گسترده ژنرال «کریس دوناهو» شامل فرماندهی نیروی دلتای نخبه ارتش و لشکر ۸۲ هوابرد در فورت براگ است.

کناره گیری وی از قدرت در حالی انجام می شود که پیت هگست وزیر جنگ آمریکا مدتی است که از خانه تکانی و تغییرات گسترده در این وزارت سخن گفته و در صدد کنارگذاشتن افسران و ژنرال هایی است که از دستورات عجیب ، خرق الساعه و غیرقانونی وی مانند تجاوز به ایران اطاعت نمی کنند.

گفتنی است که وزارت جنگ آمریکا پیشتر از استعفای جان فیلن، رئیس اداره نیروی دریایی در این وزارت‌خانه خبر داده بود. اخیرا نیز فاکس نیوز از کناره‌گیری رئیس کل گشت مرزی آمریکا خبر داد.