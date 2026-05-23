گلستانه: تعداد متخصصان در بیمارستان دیر ۱۳۰ درصد افزایش یافت

سید محمدامین گلستانه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پرسنل بیمارستان شهرستان دیّر به صورت ۲۴ ساعته و بدون وقفه در حال خدمت‌رسانی به مردم هستند. با وجود تمامی چالش‌های موجود، تمام تلاش ما بر این است که سطح خدمات را به گونه‌ای ارتقا دهیم که نیاز به اعزام بیماران به مراکز مرکز استان به حداقل برسد.

رئیس بیمارستان امام هادی (ع) شهرستان دیّر با اشاره به رفع مشکل اسکان پزشکان گفت: با افتتاح پانسیون پزشکان در داخل مجموعه بیمارستانی، فاصله زمانی حضور متخصصان بر بالین بیمار به حداقل رسیده است. اکنون در مواردی که پزشک اورژانس نیاز به حضور متخصص را تشخیص دهد، پزشک مربوطه در کمتر از ۱۰ دقیقه در بیمارستان حاضر می‌شود.

وی از افزایش تنوع و تعداد متخصصان خبر داد و افزود: تعداد متخصصان ما از ۶ نفر در سال‌های گذشته به ۱۴ نفر افزایش یافته و حوزه‌های تخصصی نظیر قلب، داخلی، اطفال، زنان، جراحی، بیهوشی، سونوگرافی و پاتولوژی در بیمارستان فعال شده‌اند.

افزایش مراجعات در بخش دیالیز

گلستانه با اشاره به افزایش مراجعات در بخش دیالیز بیان کرد: با توجه به افزایش متقاضیان، علاوه بر فعالیت روتین از شنبه تا پنجشنبه، دو شیفت شب نیز به خدمات دیالیز اضافه شده است. همچنین در بخش قلب، از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون نزدیک به ۲ هزار پرونده تشکیل شده و این بخش ۲۳ روز در ماه فعال است. در زمینه زایمان نیز از مهرماه ۱۴۰۳ تا اسفندماه ۱۴۰۴، نزدیک به ۵۰۰ زایمان موفق در این بیمارستان به ثبت رسیده است.

وی ابراز امیدواری کرد با تامین نیروی انسانی از سوی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بخش سی‌تی‌اسکن نیز در آینده نزدیک به بهره‌برداری برسد. همچنین با دولتی‌سازی داروخانه بیمارستان، بسیاری از کمبودهای دارویی که پیش‌تر مورد گلایه مردم بود، برطرف شده است.

رئیس بیمارستان امام هادی (ع) شهرستان دیّر با تاکید بر اهمیت مشارکت مردم در پیشرفت‌های اخیر، افزود: بسیاری از اقدامات عمرانی و تجهیزاتی ما مدیون همت خیرین بزرگوار شهرستان است.

وی به برخی از این اقدامات خیرخواهانه اشاره کرد و گفت: در حوزه واحد اعزام یک دستگاه آمبولانس تویوتا برای انتقال بیماران اهدا شد.

آغاز ساخت درمانگاه تخصصی

وی در زمینه امکانات رفاهی و درمانی عنوان کرد: تعداد زیادی کولر برای ساختمان بیمارستان و پرداخت بخشی از هزینه‌های متخصص بیهوشی توسط خیرین اهدا شد.

گلستانه ادامه داد: در بحث پروژه‌های عمرانی نیز آغاز ساخت درمانگاه تخصصی، ساخت ساختمان دیالیز (توسط خانواده مرحوم حاج حسن توانا) و تامین هزینه ساختمان سی‌تی‌اسکن (توسط آقای عبدالله‌زاده) انجام گرفته است.

وی یادآور شد: تامین ناهار روزانه پزشکان و پرسنل توسط مالک رستوران نجیرم نیز گام بزرگی در کاهش هزینه‌های جاری بیمارستان بوده است.

اخذ مجوز احداث باند بالگرد بیمارستان

گلستانه از اخذ مجوز احداث باند بالگرد بیمارستان خبر داد و گفت: کارهای اداری اخذ مجوز بالگرد انجام شده و با همکاری منطقه ویژه، عملیات اجرایی باند فرود هلی‌کوپتر در آینده نزدیک آغاز خواهد شد.

وی ضمن دعوت از مردم به رعایت موارد پیشگیرانه به‌ویژه در زمینه بیماری‌های دیابت و فشار خون، خاطرنشان کرد: هر پیشرفتی که حاصل شده، نتیجه اتحاد و نگاه بلند مردم بصیر شهرستان دَیّر بوده است. امیدواریم مسیر خیرخواهی مردم عزیز در جهت ارتقای خدمات سلامت همچنان پررنگ و مستمر باقی بماند.