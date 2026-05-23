بذرپاش: رشد ساخت مسکن در دولت سیزدهم به مثبت ۷.۱ رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم، در اجتماع پرشور مردم دارالعباده یزد به مناسبت سالگرد شهادت آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درباره شخصیت شهید رئیسی، اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب درباره ایشان فرمودند «دلم برای رئیسی سوخت، آدم خوبی بود، ولی فقط آدم خوبی نبود». بذرپاش تأکید کرد: شهید رئیسی یک مسئول تراز حکومت اسلامی، مدیری پاکدست، ساده‌زیست، پرکار و جهادی بود که دولتش، دولت کار و امید نام گرفت.

وزیر راه و شهرسازی دولت شهید رئیسی با اشاره به باور عمیق شهید رئیسی به توان داخل و اعتماد به مردم، گفت: ایشان در شرایطی دولت را تحویل گرفت که روزانه حدود ۷۰۰ فوتی کرونا داشتیم و واکسنی وارد یا تولید نمی‌شد. در کمتر از پنج ماه، کرونا در کشور ریشه‌کن شد، واکسن هم وارد و هم تولید داخلی شد و حقوق‌ها پرداخت گردید.

بذرپاش با ارائه آمارهایی از دستاوردهای دولت شهید رئیسی افزود: صادرات نفت از ۴۵۰ هزار بشکه در روز به یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه رسید. ترانزیت کالا از ایران از ۱۱ میلیون تن به رکورد ۴۲ میلیون تن در سال افزایش یافت. رشد بخش مسکن و ساختمان از منفی ۶.۹ درصد به مثبت ۷.۱ درصد رسید و در کمتر از دو سال، ۴۰۰ هزار قطعه زمین به مردم واگذار شد.

وی با اشاره به پروژه زنگ‌زور و اختلاف ۱۰ ساله با آذربایجان خاطرنشان کرد: شهید رئیسی تا لحظه آخر پیگیر این پروژه بود و در روز حادثه سقوط بالگرد، توافق با کشور همسایه محقق شد. همچنین حدود ده هزار بنگاه تولیدی از مدار خارج شده، به چرخه تولید بازگشت.

بذرپاش گفت: شهید رئیسی جمهوری اسلامی را با تمام وجود باور داشت و به مردم اعتماد کرد؛ خداوند او را به خاطر این اخلاص و خدمت، عزیز کرد و ان‌شاءالله امشب با امام شهید و سیدالشهدا محشور خواهد بود.