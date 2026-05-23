به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیامی در صفحه اجتماعی خود با تمجید از مقاومت سرافرازانه ملت بزرگ ایران و تاکید بر حفظ ثبات اقتصادی جامعه از سوی مسئولان، نوشت: ایستادگی ملت شریف و نستوه ایران، دشمن را در صف‌آرایی مستقیم به زانو درآورده و او را به سنگر تحریم و محاصره کشانده است.

شکستن این محاصره، در صلابت و فطانت نهفته است. امروز بیش از هر زمان، چشم بیدار و اراده‌ استوار مسئولان را می‌طلبد تا با قاطعیتی بی‌پروا در برابر سوداگران و مدیریتی هوشمند بر نبض بازار، سد تحریم و فشار دشمن را بشکنند و ثبات اقتصادی جامعه را محافظت کنند.