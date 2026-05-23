ایجاد ۵۱۰ فرصت اشتغال خانگی برای زنان سرپرست خانوار قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمدرضایی در آیین افتتاح کارگاه ساخت عروسک در محمدیه، با اشاره به برنامههای این نهاد برای توانمندسازی اقتصادی بانوان سرپرست خانوار اظهار کرد: در راستای کمک به معیشت این قشر، ایجاد مشاغل خانگی بهعنوان یکی از راهبردهای اصلی در دستور کار کمیته امداد استان قرار دارد.
وی با برشمردن مزایای مشاغل خانگی تصریح کرد: این دسته از مشاغل معمولاً نیاز به سرمایه چندانی نداشته و در محیط منزل قابل انجام است. مهمتر از آن، عدم نیاز به فضای بزرگ، دغدغه راهاندازی کسبوکار را برای خانوادهها به حداقل میرساند.
معاون اشتغال کمیته امداد استان قزوین به یکی از مهمترین مزایای این طرح اشاره کرد و افزود: در این الگو، یک رهبر شغلی بهعنوان راهنما و حامی طرح در کنار مددجویان قرار دارد و وظیفه فروش و راهبری طرح بر عهده اوست. بنابراین خانوادههای تحت پوشش، هیچگونه نگرانی بابت فروش محصولات تولیدی خود ندارند و هر میزان تولید توسط راهبر شغلی به فروش میرسد و مبلغ آن به مددجو پرداخت میگردد.
محمدرضایی با اشاره به تنوع مشاغل خانگی مورد حمایت کمیته امداد، از قالیبافی، صنایع دستی، آشپزی، شیرینیپزی، عروسکسازی، گلدوزی و بستهبندی ادویهجات بهعنوان مهمترین این مشاغل نام برد.
وی در تشریح آمار عملکرد سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: در سال جاری، ۵۱۰ فرصت اشتغال خانگی برای زنان سرپرست خانوار در استان ایجاد شده است. نکته قابل توجه آن است که از این تعداد، ۳۰۰ فرصت شغلی بدون پرداخت تسهیلات بانکی محقق شده است؛ به این معنا که مددجو بدون استفاده از وام و بدون دغدغه بازپرداخت اقساط، صاحب شغل شده و به درآمدزایی پایدار رسیده است.
