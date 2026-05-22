جذب ۲۴ میلیارد تومان اعتبار برای مددجویان بهزیستی گچساران

به گزارش خبرنگار مهر، پریوش نقدی در جمع خبرنگاران با تشریح عملکرد اداره بهزیستی گچساران اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون حدود ۲۴۰ میلیارد ریال کمک هزینه بلاعوض و تسهیلات میان مددجویان تحت پوشش این نهاد توزیع شده است.

وی افزود: از این میزان، ۱۴۰ میلیارد ریال در حوزه توانبخشی به یک هزار و ۶۸۹ نفر از مددجویان اختصاص یافته است.

رئیس بهزیستی گچساران بیان کرد: همچنین ۲ میلیارد ریال از طریق اورژانس اجتماعی به ۴۰ نفر از مددجویان آسیب‌پذیر پرداخت شده و ۱۶ میلیارد ریال نیز برای آماده‌سازی شغلی و سرمایه در گردش مددجویان اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: در بخش حمایت‌های اجتماعی نیز یک میلیارد و ۵۳۰ میلیون ریال به زنان سرپرست خانوار، ۳۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال کمک بلاعوض مسکن با سقف ۵۰۰ میلیون ریال و ۵۰ میلیارد ریال تسهیلات ودیعه مسکن با کارمزد ۲ درصد و سقف یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال پرداخت شده است.

نقدس با اشاره به کمک‌های غیرنقدی تصریح کرد: در این شهرستان ۷ میلیارد ریال پوشاک از طریق مراکز «مثبت زندگی» بین مددجویان توزیع شد.

وی با اشاره به کمبود نیروی انسانی در این اداره اظهار کرد: هم اکنون سه نفر از زندانیان و یک نفر از اعضای خانواده زندانیان در اداره بهزیستی مشغول به کار هستند و ماهانه بین ۵۰ تا ۱۲۰ میلیون ریال حقوق دریافت می‌کنند.

پروژه ساختمان جدید بهزیستی در حال اجرا است

رئیس بهزیستی گچساران درباره روند ساخت ساختمان جدید این اداره نیز گفت: این پروژه که مدتی به دلیل انجام آزمایشات متوقف شده بود، دوباره آغاز شده و عملیات فونداسیون آن با پیشرفت مطلوبی در حال اجرا است.

نقدی از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی بازارچه فروش محصولات معلولان در کنار اداره بهزیستی خبر داد و افزود: مکاتبات لازم با شهرداری انجام شده و قول مساعد داده تا هفته آینده نسبت به آسفالت محوطه اداره اقدام کند.

افزایش هزینه تجهیزات توانبخشی

وی در خصوص خدمات توانبخشی اظهار کرد: در گذشته تجهیزات توانبخشی مانند ویلچر و عصا به صورت مستقیم در اختیار مددجویان قرار می‌گرفت اما اکنون کمک هزینه خرید پرداخت می‌شود.

بیش از ۴ هزار مددجو تحت پوشش بهزیستی گچساران

وی با اشاره به آمار مددجویان تحت پوشش بهزیستی گچساران گفت: هم‌اکنون ۸۰۲ نفر مستمری‌بگیر توانبخشی، ۱۱۶ نفر در حوزه امور اجتماعی، ۱۰۳ خانوار دارای یک فرزند، ۱۲۰ خانوار دارای دوقلو، ۱۱ خانوار دارای سه‌قلو و بیشتر، ۵۲ نفر مشمول حق پرستاری و ضایعه نخاعی و ۳۳۵ نفر نیز در قالب خانواده‌محور تحت پوشش این نهاد قرار دارند.

نقدی مجموع مددجویان تحت پوشش بهزیستی گچساران را چهار هزار و ۶۳۰ نفر اعلام کرد.

پیگیری برای راه‌اندازی مجدد مرکز ترک اعتیاد بانوان

رئیس بهزیستی گچساران در پایان با اشاره به تعطیلی تنها مرکز ترک اعتیاد بانوان استان در گچساران اضافه کرد: متقاضی برای راه‌اندازی مجدد این مرکز وجود دارد و پیگیری‌های لازم از طریق اداره کل استان در حال انجام است.