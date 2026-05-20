اولویت دولت در ۱۴۰۵ توسعه صادرات صنایع دستی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا صالحی امیری در حاشیه بازدید از خانه صنایع دستی در شهرستان مبارکه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت‌های ممتاز صنایع دستی ایران اظهار کرد: صنایع دستی چند ویژگی برجسته دارد که نخستین آن هنر بودن این حوزه است؛ این هنر دست زنان و مردان ایران زمین به شمار می‌رود و بخشی از هویت فرهنگی کشور محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه صنایع دستی یکی از مهم‌ترین عرصه‌های اشتغال خانگی در کشور است، افزود: این حوزه ماهیتی زن‌محور دارد و بسیاری از هنرمندان می‌توانند در خانه‌های خود به تولید بپردازند؛ موضوعی که نقش مهمی در توسعه اقتصاد خانواده‌ها دارد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به مزیت اقتصادی این بخش ادامه داد: تولید صنایع دستی با حداقل مواد اولیه انجام می‌شود و وابستگی چندانی به واردات ندارد، بنابراین این حوزه کمترین تأثیرپذیری را از تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی دارد.

وی با تأکید بر اینکه مهم‌ترین چالش صنایع دستی در شرایط کنونی مسئله بازار است، اظهار کرد: در حوزه بازاریابی داخلی زنجیره فروش وجود دارد، اما به دلیل شرایط جنگی به طور طبیعی صنایع دستی در سبد خرید خانوارها در اولویت نخست قرار ندارد.

صالحی امیری افزود: با وجود این شرایط، پس از پیروزی ملت ایران بر رژیم کودک‌کش صهیونیستی، بدون تردید بازار داخلی صنایع دستی نیز دوباره رونق خواهد گرفت.

وی با اشاره به سیاست‌های دولت برای توسعه بازارهای صادراتی صنایع دستی اظهار کرد: اولویت نخست ما در سال ۱۴۰۵ توسعه صادرات صنایع دستی است، زیرا این حوزه برای پایداری اقتصادی نیازمند حضور در بازارهای جهانی است.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ادامه داد: بخشی از ظرفیت‌های کشور برای ایجاد سازوکار صادرات صنایع دستی بسیج شده و در این راستا گفت‌وگوهای جدی با استارت‌آپ‌های بزرگ انجام شده است تا ارتباط با شبکه‌های بزرگ توزیع در جهان شکل گیرد.

وی تصریح کرد: دولت در این مسیر نقش حمایتی خواهد داشت و تلاش می‌کنیم موانع پیش روی فعالان این حوزه برداشته شود تا صادرات صنایع دستی از داخل کشور به بازارهای جهانی تسهیل شود.

صالحی امیری با اشاره به تأثیر اقتصادی صادرات صنایع دستی گفت: هر اثر هنری که از کارگاه‌های صنایع دستی ایران وارد بازار جهانی شود، به معنای بازگشت ارز به کشور و ایجاد تحول در زندگی هنرمندان این حوزه خواهد بود.

وی با بیان اینکه برای توسعه صنایع دستی زنجیره ارزش مشخصی طراحی شده است، اظهار کرد: این زنجیره از تأمین مواد اولیه آغاز می‌شود، سپس تولید، بازاریابی داخلی و در نهایت صادرات را در بر می‌گیرد و این مسیر به عنوان اولویت جدی در سال ۱۴۰۵ دنبال خواهد شد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همچنین به توسعه فروش آنلاین صنایع دستی اشاره کرد و افزود: همه هنرمندان فعال در این حوزه باید در شبکه توزیع آنلاین قرار بگیرند، زیرا ظرفیت یک شهر برای عرضه این حجم از تولیدات کافی نیست و باید محصولات در سطح ملی توزیع شود.

وی ادامه داد: فروش آنلاین یکی از ارزان‌ترین و کارآمدترین مسیرهای توزیع تولیدات هنرمندان صنایع دستی است و در این زمینه گفت‌وگوهایی با پلتفرم‌های بزرگ انجام شده است.

صالحی امیری اظهار کرد: در همین راستا اخیراً جلسه‌ای با مدیران یکی از پلتفرم‌های بزرگ تجارت الکترونیک برگزار شد که در سال گذشته ۵۷۰ هزار قلم صنایع دستی در سطح کشور به فروش رسانده است و این مجموعه برنامه‌ریزی کرده تا این میزان را افزایش دهد.

وی افزود: دولت نیز در این مسیر همراهی خواهد کرد و تلاش می‌کنیم موانع پیش روی توسعه بازاریابی آنلاین صنایع دستی در کشور برطرف شود تا هنرمندان بتوانند محصولات خود را در بازارهای گسترده‌تری عرضه کنند.